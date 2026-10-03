Wilfredo Leon wyskoczył na wakacje! Nie uwierzysz, jak wypoczywa nasz mistrz!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-03 16:34

Po wygranych mistrzostwach Europy przyszedł czas na zasłużony odpoczynek. Wilfredo León, MVP zakończonego turnieju, ładuje akumulatory w wyjątkowej scenerii daleko od siatkarskiego boiska. Kubańczyk z polskim paszportem wrzucił na Instagram zdjęcie, które natychmiast przykuło uwagę fanów.

Wilfredo Leon to zapalony wędkarz i teraz też postawił na taką formę wypoczynku. Na fotografii widać siatkarza stojącego na pokładzie jachtu. W ręku trzyma wędkę i najwyraźniej łowi ryby. W tle rozciąga się spokojne, błękitne morze (lub ocean) – idealna sceneria na relaks po intensywnym sezonie. Słońce, woda, cisza… i zero siatkarskich piłek. To zupełnie inny obraz niż ten, do którego przywykliśmy podczas mistrzostw Europy, na których Wilfredo Leon do złota dołożył tytuł MVP turnieju. Tam dominował, atakował, blokował i prowadził drużynę. Teraz pokazuje, że nawet najlepszy zawodnik turnieju potrzebuje resetu. Wędkarstwo na jachcie to dla niego sposób na oderwanie się od napięcia i regenerację przed kolejnymi wyzwaniami.

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Fani w komentarzach żartują, że skoro tak świetnie „łowi” punkty na boisku, to i z rybami nie powinien mieć problemu. Inni po prostu cieszą się, że po wielkim sukcesie gwiazda reprezentacji może wreszcie złapać oddech, życząc miłego i udanego odpoczynku. Wilfredo León udowodnił na ME, że jest w znakomitej formie. Teraz pokazuje, że potrafi też świetnie wypoczywać. Jacht, wędka i morze – tak wygląda wakacyjny reset mistrza. Czy złowi coś dużego? Tego jeszcze nie wiemy, ale jedno jest pewne: zasłużony odpoczynek mu się należy.

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WILFREDO LEON