Włoska dziewczyna Nicoli Zalewskiego przyleciała do Polski. To najbardziej ją zachwyciło

Nicola Zalewski był jednym z najlepszych piłkarzy reprezentacji Polski w meczu z Rumunią (6:0). Dynamiczne akcje na skrzydle i piękne asysty pomocnika Atalanty Bergamo oklaskiwała z trybun jego dziewczyna Emily Pallini. Piękność z Italii podzieliła się z fanami serią zdjęć z Warszawy. Widać na nich, że zwiedziła centrum naszej stolicy. Włoska ukochana Zalewskiego zamieściła też wideo, na którym w jednej z restauracji wcina pierogi, zachwycając się ich ich smakiem.

"Kilka dni w Polsce i już odkryłam dwie nowe pasje: pierogi i kibicowanie" - skomentowała obrazki z Warszawy Emily Pallini.

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Związek Nicoli Zalewskiego i Emily Pallini od samego początku wywoływał ogromne emocje. Pojawiły się oskarżenia o zdradę przyjaciela, a reprezentant Polski z tego powodu stał się nawet celem bezpardonowych ataków kibiców. Fani AS Roma nie mogli darować mu, że związał się z byłą partnerką swojego przyjaciela, popularnego rapera o pseudonimie "Ludwig". Na rzymskim Koloseum zawisł nawet transparent o wymownej treści. "Wiedzieliśmy już Zalewski, że jesteś kapusiem. Jednak zdrada przyjaciela to hańba". Ataki kibiców nie zgasiły rodzącego się uczucia. Nicola Zalewski i zmysłowa rudowłosa Emily Pallini wciąż tworzą parę i zamieszkali razem.

Kim jest Emily Pallini, nowa miłość Zalewskiego?

Emily Pallini to postać doskonale znana w Italii. To popularna włoska influencerka i tiktokerka, znana z filmików o urodzie, modzie i stylu życia. Jej profile obserwują miliony osób – ponad dwa miliony na TikToku i milion na Instagramie. Pallini współpracowała z wieloma markami modowymi, m.in. Yamamay. Od kilku lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy włoskiego internetu.

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