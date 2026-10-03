Justyna Kowalczyk poszła na wesele i pokazała boskie nogi! Nie była sama!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-03 12:42

Justyna Kowalczyk-Tekieli w ten weekend bawiła się na weselu znajomych, a swoich fanów zachwyciła zdjęciem z uroczystości. Kiedy legenda polskiego sportu opublikowała je na Facebooku, posypały się komplementy. Kibice narciarki byli zachwyceni!

Justyna Kowalczyk-Tekieli to ikona polskiego sportu, a kibice doskonale pamiętają wspaniałe emocje, które przeżywali, gdy legendarna biegaczka narciarska walczyła o medale igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata czy Tour de Ski. Teraz utytułowana sportsmenka jest już na emeryturze, ale wciąż prezentuje fantastyczną formę.

Pokazała to na... weselu znajomych, na którym bawiła się w ten weekend. Justyna Kowalczyk na Facebooku opublikowała zdjęcie z uroczystości, które wręcz zachwyciło fanów. Na fotografii uśmiechnięta mistrzyni siedzi na ławce wystrojona w czerwoną sukienkę z bardzo odważnym wycięciem. Obok klęczy wtulony w mamę syn naszej sportowej legendy. Mały Hugo na początku września skończył już 5 lat i rośnie jak na drożdżach.

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"Weselnicy" - skomentowała klimatyczne zdjęcie Justyna Kowalczyk-Tekieli, a zachwyceni fani pośpieszyli z komplementami. "Ale pięknie Pani w czerwieni!", "Po prostu WOW!", "Przepiękne zdjęcie!", "Mistrzyni w mistrzowskim wydaniu!" - to jedne z entuzjastycznych komentarzy.

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JUSTYNA KOWALCZYK