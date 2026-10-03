Najpiękniejsza gimnastyczka świata poszła na całość! Bez ubrań szalała w urodziny

Bartosz Olszewski
2026-10-03 7:51

Jest uznawana za jedną z najpopularniejszych i najpiękniejszych sportsmenek na świecie. Olivia Dunne świętowała swoje 24. urodziny w wielkim stylu! Była uznana gimnastyczka i prawdziwa gwiazda mediów społecznościowych udała się na Bahamy, gdzie w tym wyjątkowym dniu cieszyła się pełnym słońcem i luksusem. Tylko spójrz na te zdjęcia!

Olivia Dunne, która 1 października skończyła 24 lata, postanowiła uczcić tę okazję w wyjątkowym miejscu. Wybór padł na słoneczne Bahamy, gdzie poleciała prywatnym odrzutowcem. Na swoim profilu na Instagramie, który śledzą miliony fanów, opublikowała serię zdjęć z urodzinowego wypadu. Popularna Livvy pozowała w niebieskim bikini i diademie z napisem "Birthday Girl", relaksując się przy basenie w luksusowej willi.

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Najpiękniejsza gimnastyczka Olivia Dunne w urodziny poszła na całość

Wśród udostępnionych fotografii znalazła się również taka, na której pozuje z ukochanym, Paulem Skenesem, gwiazdą ligi MLB z drużyny Pittsburgh Pirates. Para spotyka się od sierpnia 2023 roku, a ich związek budzi ogromne zainteresowanie mediów. Urodzinowy wyjazd był dla nich okazją do odpoczynku po niedawno zakończonym sezonie baseballowym i nie tylko.

Dunne opatrzyła swoje zdjęcia żartobliwym podpisem: "Washed up at 24" (Spłukana/Wypalona w wieku 24 lat), w nawiązaniu do jej młodego wieku i tego luksusowego wypadu. Fani i przyjaciele natychmiast pospieszyli z życzeniami, komplementując jej wygląd i styl życia.

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Urodziny to jednak niejedyny powód do świętowania. Kariera Olivii Dunne nabiera rozpędu w zupełnie nowym kierunku. Po zakończeniu kariery gimnastycznej w barwach Louisiana State University (LSU), Livvy skupiła się na modelingu i aktorstwie. Została obsadzona w roli ratowniczki o imieniu Grace w nowej wersji kultowego serialu „Baywatch” (Słoneczny Patrol), produkowanej przez stację Fox. Premiera serialu zaplanowana jest na styczeń 2027 roku.

Więcej zdjęć pięknej gimnastyczki Olivii Dunne znajdziesz w naszej galerii.

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