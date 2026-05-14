Najgorętsza gimnastyczka świata znów rozebrała się do sesji! Internet już płonie

Livvy Dunne z milionami obserwujących na platformach takich jak TikTok i Instagram, zrewolucjonizowała sposób, w jaki postrzegani są sportowcy-influencerzy. Jest jedną z prekursorek wykorzystania przepisów NIL (Name, Image, Likeness) w NCAA, budując wokół siebie imperium marketingowe, jednocześnie kontynuując karierę sportową na Uniwersytecie Stanu Luizjana. Jej połączenie talentu sportowego, charyzmy i zjawiskowej urody sprawiło, że stała się prawdziwą ikoną dla młodego pokolenia!

Olivia Dunne kolejny raz gwiazdą gorącej sesji SI Swimsuit

Kolejny udział w sesji Sports Illustrated Swimsuit, znanej z celebrowania siły, pewności siebie i różnorodności kobiecych sylwetek, idealnie wpisuje się w wizerunek Dunne. Magazyn od lat promuje ideę, że piękno ma wiele wymiarów, a sportowcy tacy jak Livvy doskonale ucieleśniają te wartości. Sesje te nie są jedynie o eksponowaniu ciała, choć gorące zdjęcia w strojach kąpielowych budzą powszechny zachwyt.

"Czwarty rok, wciąż robi furorę" - Livvy potwierdziła udział w tegorocznym wydaniu w mediach społecznościowych.

Reakcja internautów jest natychmiastowa i masowa. Zdjęcia udostępnione przez piękną gimnastyczkę zbierają tysiące komentarzy i udostępnień! Dla wielu fanów Olivia Dunne to symbol nowej ery w sporcie. Po zakończeniu akademickiej kariery jej popularność nie słabnie, a każda kolejna aktywność tylko umacnia jej pozycję jako globalnej gwiazdy.

Warto przypomnieć, że na przestrzeni lat jedną z gwiazd sesji SI Swimsuit była m.in. Agnieszka Radwańska. Jej pamiętne zdjęcia do dziś potrafią wzbudzić emocje. Wiele lat później podobnym echem odbijają się kadry z udziałem Olivii Dunne. Więcej zdjęć "najpiękniejszej gimnastyczki świata" znajdziesz w naszej galerii.