Najpiękniejsza gimnastyczka świata zaczyna prężyć się przed kamerą! Fani już padli z wrażenia

23-letnia Olivia Dunne, która reprezentowała barwy Louisiana State University (LSU), była jedną z największych gwiazd sportu akademickiego w USA. Jej popularność, budowana przez lata na Instagramie i TikToku, przyniosła jej status jednej z najlepiej zarabiających sportsmenek za Oceanem! Po zakończeniu kariery sportowej w kwietniu 2025 roku, postanowiła spełnić swoje kolejne marzenie – aktorstwo. Jak sama przyznała, od pewnego czasu brała lekcje aktorstwa, przygotowując się do nowego rozdziału w życiu.

Najpiękniejsza gimnastyczka świata znów kusi i rozpala. Ten kostium ledwo cokolwiek zakrywa

Olivia Dunne, najpiękniejsza gimnastyczka świata, jak Pamela Anderson!

Informacja o jej nowej roli zelektryzowała miliony obserwujących Livvy w mediach społecznościowych. Olivia, która jest prawdziwym fenomenem internetu, sama podgrzała atmosferę, publikując zdjęcie w czerwonym kostiumie kąpielowym, trzymając w ręku scenariusz. "Nie jestem ratowniczką, ale gram ją w telewizji" – napisała pod zdjęciem, a fani oszaleli!

W nowej odsłonie "Słonecznego Patrolu", która ma pojawić się na antenie stacji Fox, Olivia Dunne wcieli się w postać o imieniu Grace – "niezwykle entuzjastycznej, młodszej ratowniczki". Jej angaż to dowód na to, że producenci dostrzegli w niej nie tylko urodę i wysportowaną sylwetkę, ale także ogromny potencjał medialny i charyzmę. U jej boku pojawią się takie gwiazdy jak Stephen Amell, Shay Mitchell czy Brooks Nader. Dla fanów gimnastyczki jej nowa rola jest spełnieniem marzeń. Już w 2025 roku Dunne przebrała się za postać z "Baywatch" na Halloween, co wielu uznało za prorocze!

Zjawiskowa sprinterka ma węża na pośladkach! Gorące zdjęcia Magdaleny Stefanowicz rozpalają zmysły

Więcej zdjęć pięknej gimnastyczki i początkującej aktorki znajdziesz w naszej galerii.