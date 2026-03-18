Najpiękniejsza gimnastyczka świata zaczyna prężyć się przed kamerą! Fani już padli z wrażenia

KH Bartosz Olszewski
2026-03-18 22:07

Olivia Dunne, okrzyknięta "najpiękniejszą gimnastyczką świata", po raz kolejny rozpaliła wyobraźnię swoich fanów! Prosto z plaży, w gorącym kadrze, poinformowała o dołączeniu do obsady nowej wersji legendarnego serialu "Słoneczny Patrol". Sportowy strój na dobre zamienia na kultowy, czerwony kostium ratowniczki!

23-letnia Olivia Dunne, która reprezentowała barwy Louisiana State University (LSU), była jedną z największych gwiazd sportu akademickiego w USA. Jej popularność, budowana przez lata na Instagramie i TikToku, przyniosła jej status jednej z najlepiej zarabiających sportsmenek za Oceanem! Po zakończeniu kariery sportowej w kwietniu 2025 roku, postanowiła spełnić swoje kolejne marzenie – aktorstwo. Jak sama przyznała, od pewnego czasu brała lekcje aktorstwa, przygotowując się do nowego rozdziału w życiu.

Najpiękniejsza gimnastyczka świata znów kusi i rozpala. Ten kostium ledwo cokolwiek zakrywa

Olivia Dunne
Informacja o jej nowej roli zelektryzowała miliony obserwujących Livvy w mediach społecznościowych. Olivia, która jest prawdziwym fenomenem internetu, sama podgrzała atmosferę, publikując zdjęcie w czerwonym kostiumie kąpielowym, trzymając w ręku scenariusz. "Nie jestem ratowniczką, ale gram ją w telewizji" – napisała pod zdjęciem, a fani oszaleli!

W nowej odsłonie "Słonecznego Patrolu", która ma pojawić się na antenie stacji Fox, Olivia Dunne wcieli się w postać o imieniu Grace – "niezwykle entuzjastycznej, młodszej ratowniczki". Jej angaż to dowód na to, że producenci dostrzegli w niej nie tylko urodę i wysportowaną sylwetkę, ale także ogromny potencjał medialny i charyzmę. U jej boku pojawią się takie gwiazdy jak Stephen Amell, Shay Mitchell czy Brooks Nader. Dla fanów gimnastyczki jej nowa rola jest spełnieniem marzeń. Już w 2025 roku Dunne przebrała się za postać z "Baywatch" na Halloween, co wielu uznało za prorocze!

Zjawiskowa sprinterka ma węża na pośladkach! Gorące zdjęcia Magdaleny Stefanowicz rozpalają zmysły

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
