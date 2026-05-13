Gwiazdy na przedpremierowym pokazie filmu o Anicie Włodarczyk! [ZDJĘCIA]

Robert Korzeniowski, Tomasz Majewski i inne gwiazdy pojawiły się na przedpremierowym pokazie filmu "Anita". Nie zabrakło oczywiście Anity Włodarczyk, która o filmie opowiadała dziennikarzom, udzielając wywiadów. Mistrzyni prezentowała się znakomicie w efektownej kreacji.

Katarzyna Grabek stworzyła głęboką, osobistą opowieść o cenie wielkości. Widzowie zajrzą za kulisy wieloletnich przygotowań, codziennego wysiłku, samotności, kryzysów i tego, co dzieje się poza stadionem. Twórce filmy towarzyszyli Anicie Włodarczyk podczas przygotowań do mistrzostw świata, pokazując nie tylko sportową pasję, ale też emocje, relacje (w tym wzruszające wspomnienia Kamili Skolimowskiej) i pytania o przyszłość, gdy kariera zbliża się do końca.

Film „Anita” to nie tylko historia sportsmenki, ale uniwersalna opowieść o drodze do bycia najlepszą przez dekady, o tym, co sport zabiera i co daje. Pełna premiera odbędzie się jutro, 14 maja o 18:30 w Kinie Luna – bilety bezpłatne, ale liczba miejsc ograniczona.

