Magda Linette z dekoltem po brzuch, Kubicka w staniku. Gwiazdy zaszalały na hucznej imprezie!

Warszawski pokaz kolekcji "Set Me Free" Macieja Zienia wywołał prawdziwy szał w polskim show-biznesie. Na imprezie pojawiły się największe gwiazdy, wśród których szczególną uwagę przykuła tenisistka Magda Linette. Poznanianka, która dopiero co rywalizowała w prestiżowym turnieju w Rzymie, po bolesnej porażce w pierwszej rundzie wróciła do Polski i z zaprzyjaźnioną fotografką dała się porwać modowym uniesieniom we wtorkowy wieczór. Sama zadbała też o odpowiedni strój, a jej kreacja z wyraźnym dekoltem aż po guzik marynarki przykuwała wzrok wszystkich gości!

Odważne Magda Linette, Sandra Kubicka i reszta gwiazd na hucznej imprezie

W jeszcze odważniejszym wdzianku na pokazie pojawiła się Sandra Kubicka. Słynna modelka, która rozkręca federację sportów walki Fight Mode, postawiła na czarny komplet, zupełnie odsłaniając brzuch i górną część ciała! Skąpy top, będący raczej jak stanik, okrywał jedynie jej biust, a przed galą zaplanowaną na 23 maja w Poznaniu o pani włodarz znów zrobiło się głośno.

Linette i Kubicka nie były jedyne. Aparaty fotoreporterów szalały m.in. na widok świetnie bawiącej się Edyty Herbuś w klasycznej małej czarnej. Na pokazie pojawiły się też gwiazdy estrady - Justyna Steczkowska, Blanka, Kasia Kowalska czy Alicja Majewska. Okazji nie przepuściły również popularne prezenterki: Paulina Sykut-Jeżyna, Barbara Kurdej-Szatan i Agata Młynarska. W celebryckim światku coraz lepiej odnajdują się znana z "Tańca z Gwiazdami" tancerka Daria Syta i jej partner, siatkarz Igor Grobelny. Tylko spójrz na zdjęcia z pokazu Macieja Zienia w naszej galerii powyżej!

