Magda Linette z dekoltem po brzuch, Kubicka w staniku. Gwiazdy zaszalały na hucznej imprezie!

KH Bartosz Olszewski
2026-05-13 14:20

Spektakularny wieczór jeszcze długo zostanie w pamięci gwiazd, wśród których szczególnie mocno błyszczały Magda Linette i Sandra Kubicka. Tenisistka z odważnym dekoltem aż po guzik marynarki zaskoczyła obecnością na warszawskim pokazie mody Macieja Zienia, z kolei słynna modelka zaszalała z gołym brzuchem! Kubicka lśniła w staniku tuż przed premierową galą własnej federacji sportów walki. Inne gwiazdy, jak Justyna Steczkowska, Blanka czy Edyta Herbuś, też nie próżnowały!

Warszawski pokaz kolekcji "Set Me Free" Macieja Zienia wywołał prawdziwy szał w polskim show-biznesie. Na imprezie pojawiły się największe gwiazdy, wśród których szczególną uwagę przykuła tenisistka Magda Linette. Poznanianka, która dopiero co rywalizowała w prestiżowym turnieju w Rzymie, po bolesnej porażce w pierwszej rundzie wróciła do Polski i z zaprzyjaźnioną fotografką dała się porwać modowym uniesieniom we wtorkowy wieczór. Sama zadbała też o odpowiedni strój, a jej kreacja z wyraźnym dekoltem aż po guzik marynarki przykuwała wzrok wszystkich gości!

W jeszcze odważniejszym wdzianku na pokazie pojawiła się Sandra Kubicka. Słynna modelka, która rozkręca federację sportów walki Fight Mode, postawiła na czarny komplet, zupełnie odsłaniając brzuch i górną część ciała! Skąpy top, będący raczej jak stanik, okrywał jedynie jej biust, a przed galą zaplanowaną na 23 maja w Poznaniu o pani włodarz znów zrobiło się głośno.

Linette i Kubicka nie były jedyne. Aparaty fotoreporterów szalały m.in. na widok świetnie bawiącej się Edyty Herbuś w klasycznej małej czarnej. Na pokazie pojawiły się też gwiazdy estrady - Justyna Steczkowska, Blanka, Kasia Kowalska czy Alicja Majewska. Okazji nie przepuściły również popularne prezenterki: Paulina Sykut-Jeżyna, Barbara Kurdej-Szatan i Agata Młynarska. W celebryckim światku coraz lepiej odnajdują się znana z "Tańca z Gwiazdami" tancerka Daria Syta i jej partner, siatkarz Igor Grobelny. Tylko spójrz na zdjęcia z pokazu Macieja Zienia w naszej galerii powyżej!

