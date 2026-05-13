Polski mistrz i wielki talent powalczą w ekstremalnych mistrzostwach! Już w czerwcu

Michał Dubicki i Mikołaj Groenwald będą reprezentować Polskę w światowych mistrzostwach drwali.

Prestiżowe zawody World Trophy w Budapeszcie już w dniach 5-6 czerwca!

Poznaj historię Polaków rywalizujących w światowej czołówce Stihl Timbersports.

Polacy gotowi na mistrzostwa drwali Stihl Timbersports

45-letni Dubicki uznawany jest za jednego z najtwardszych zawodników w europejskim timbersporcie. Pięciokrotny mistrz Polski i czterokrotny triumfator zawodów European Trophy zamierza mocno rozpocząć sezon i potwierdzić swoją pozycję w światowej czołówce podczas zawodów World Trophy. Z kolei Mikołaj Groenwald, reprezentant młodszego pokolenia drwali, pochodzący z Połczyna, wystartuje w Mistrzostwach Świata Rookie, gdzie zmierzy się z najlepszymi zawodnikami do 25. roku życia. Obaj zapowiadają, że podczas tego pełnego ekstremalnych emocji weekendu będą walczyć do ostatniego cięcia. Ich wyczyny w Budapeszcie mogą udowodnić, że w polskim timbersporcie nie brakuje i wielokrotnie nagradzanych zwycięzców, i ambitnych następców.

Michał Dubicki to jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników w historii timbersportu i prawdziwa legenda tej dyscypliny. Strażak ochotnik z miejscowości Konary w Wielkopolsce na co dzień prowadzi własny tartak. Od dekady rządzi w kraju w sportowym cięciu drewna, a od kilku lat jest także w ścisłej światowej czołówce. Kibice nadali mu pseudonim „Axe Machine” ze względu na niesamowitą precyzję i rekordowe tempo cięcia, jakie potrafi narzucić w każdej konkurencji.

Choć Dubicki ma w dorobku niemal wszystko, to jednego trofeum wciąż mu brakuje. Chodzi o zwycięstwo w prestiżowych zawodach z serii World Trophy, w których w 2023 otarł się o złoto: wtedy stanął na drugim stopniu podium.

Mikołaj Groenwald pochodzi z rodziny mającej długie tradycje w timbersporcie. Pasję do sportowego cięcia i rąbania drewna zaszczepił w nim ojciec, Jacek, który od lat reprezentuje Polskę w zawodach drwali. Dziś Mikołaj rozwija ją wspólnie z bratem Szymonem. Razem trenują i przygotowują się do kolejnych startów, korzystając oczywiście z wiedzy wyniesionej z domu. Jego dotychczasowym największym osiągnięciem jest brązowy medal drużynowych mistrzostw świata 2025 w Mediolanie. Przed startem w Budapeszcie nie ukrywa, że mierzy wysoko.

– Jadę tam z dużą wiarą w to, co przepracowaliśmy na treningach. Chcę pokazać się z jak najlepszej strony i zrobić wynik, z którego będę dumny – podkreśla Groenwald. Dla niego start 5 czerwca w Budapeszcie w Mistrzostwach Świata Rookie to kolejny krok w drodze na szczyt timbersportu.

World Trophy Stihl Timbersports - gdzie oglądać?

Polacy jadą do Budapesztu w bojowych nastrojach, ale są świadomi, jak trudne zadanie stoi przed nimi. Dubicki będzie rywalizować w seniorskich zawodach Stihl Timbersports World Trophy, gdzie na liście startowej nie brakuje utytułowanych rywali z Australii, Nowej Zelandii, Kanady i USA. Dla Mikołaja Groenwalda wyjazd na Węgry oznacza z kolei start dzień wcześniej, 5 czerwca, w Mistrzostwach Świata Rookie. Transmisje z obydwu rywalizacji będzie można śledzić na oficjalnym kanale YouTube STIHL Polska. Rezultaty tych startów pokażą, jak wszechstronna jest polska reprezentacja, gdyż o tytuły walczą i młodzi adepci sportu, i doświadczeni liderzy na światowym poziomie.

Wydarzenie w stolicy Węgier będzie miało w tym roku szczególny charakter z jeszcze jednego powodu. Po raz pierwszy w historii, w ramach serii Stihl Timbersports, odbędą się Mistrzostwa Świata Kobiet, które wyniosą kobiecą rywalizację na zupełnie nowy poziom. Debiut tej formuły to historyczny moment dla całego timbersportu!

Bilety na wydarzenia wciąż są dostępne w sprzedaży. Wszyscy, którzy chcą spędzić czerwcowy weekend pełen emocji w Budapeszcie mają nadal szansę kibicować na żywo naszym zawodnikom.