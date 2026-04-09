Sandra Kubicka wkracza do świata sportów walki! Oficjalna prezntacja

Sandra Kubicka, znana celebrytka, dołączyła do ekipy Fight Mode, organizacji sportów walki.

Informację przekazał Łukasz "Juras" Jurkowski, legenda KSW, podkreślając, że nowa federacja prezentuje nowe spojrzenie na sporty walki.

Pierwsza gala Fight Mode odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a w niedzielę ma zostać ogłoszony bohater walki wieczoru.

Takiego duetu się nie spodziewaliśmy. Z jednej strony legenda KSW i popularny komentator sportowy Łukasz "Juras" Jurkowski, z drugiej Sandra Kubicka, czołowa polska celebrytka. W czwartek, 9 kwietnia, były fighter przekazał za pośrednictwem Instagrama sensacyjną wiadomość.

Sandra Kubicka w ekipie Fight Mode. Inne spojrzenie na świat sportów walki, szukanie emocji, historii zawodników i kreatywnego spojrzenia na rozrywkę. Sport jest rozrywką. My Wam ją damy w najlepszym możliwym wydaniu! Firmujemy sobą jakość Fight Mode. Niech to świadczy o tym, w którą stronę zmierzamy

- napisał "Juras". Dodał, że w niedzielę ogłoszony zostanie bohater walki wieczoru. - Potem rusza lawina odrywania karty gali w Poznaniu 23.05! Zapraszamy - napisał były zawodnik KSW. Na razie nie wiemy, w jakim charakterze w federacji występować będzie Sandra Kubicka, ale być może dowiemy się tego w niedzielę.

Sandra Kubicka ostatnio miała sporo zawirowań w życiu prywatnym. Głośno było o jej rozstaniu z Baronem. W końcu małżonkowie zdecydowali się na rozwód. W marcu 2026 roku po drugiej rozprawie rozwodowej muzyk ogłosił, że "dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia". Także Sandra Kubicka wymownie podsumowała to wydarzenie.

Koniec cyrku

- relacjonowała była gwiazda TVP, przed którą stoją nowe wyzwania, tym razem w świecie sportów walki. Pierwsza Gala Fight Mode odbędzie się 23 maja w Poznaniu.