Sandra Kubicka wkracza do świata sportów walki! Oficjalna prezntacja

- Sandra Kubicka, znana celebrytka, dołączyła do ekipy Fight Mode, organizacji sportów walki.
- Informację przekazał Łukasz "Juras" Jurkowski, legenda KSW, podkreślając, że nowa federacja prezentuje nowe spojrzenie na sporty walki.
- Pierwsza gala Fight Mode odbędzie się 23 maja w Poznaniu, a w niedzielę ma zostać ogłoszony bohater walki wieczoru.
Takiego duetu się nie spodziewaliśmy. Z jednej strony legenda KSW i popularny komentator sportowy Łukasz "Juras" Jurkowski, z drugiej Sandra Kubicka, czołowa polska celebrytka. W czwartek, 9 kwietnia, były fighter przekazał za pośrednictwem Instagrama sensacyjną wiadomość.
Sandra Kubicka w ekipie Fight Mode. Inne spojrzenie na świat sportów walki, szukanie emocji, historii zawodników i kreatywnego spojrzenia na rozrywkę. Sport jest rozrywką. My Wam ją damy w najlepszym możliwym wydaniu! Firmujemy sobą jakość Fight Mode. Niech to świadczy o tym, w którą stronę zmierzamy
- napisał "Juras". Dodał, że w niedzielę ogłoszony zostanie bohater walki wieczoru. - Potem rusza lawina odrywania karty gali w Poznaniu 23.05! Zapraszamy - napisał były zawodnik KSW. Na razie nie wiemy, w jakim charakterze w federacji występować będzie Sandra Kubicka, ale być może dowiemy się tego w niedzielę.
Sandra Kubicka ostatnio miała sporo zawirowań w życiu prywatnym. Głośno było o jej rozstaniu z Baronem. W końcu małżonkowie zdecydowali się na rozwód. W marcu 2026 roku po drugiej rozprawie rozwodowej muzyk ogłosił, że "dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia". Także Sandra Kubicka wymownie podsumowała to wydarzenie.
Koniec cyrku
- relacjonowała była gwiazda TVP, przed którą stoją nowe wyzwania, tym razem w świecie sportów walki. Pierwsza Gala Fight Mode odbędzie się 23 maja w Poznaniu.