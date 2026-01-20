Gimnastyczka, Olivia Dunne, znana z kuszenia w internecie, ponownie rozpaliła sieć.

Opublikowała zdjęcie w mikroskopijnym kostiumie, wywołując lawinę komentarzy i zachwyt fanów.

Dunne przekuła sportową sławę w biznesowy sukces, stając się milionerką.

Sprawdź, jak jedna z najpopularniejszych influencerek sportowych podbija internet!

Uwielbia kusić w internecie

Olivia Dunne przyzwyczaiła swoich fanów do odważnych i przyciągających wzrok publikacji. Najnowsze zdjęcie, które pojawiło się na jej profilu, ponownie podniosło temperaturę w mediach społecznościowych. Amerykanka zapozowała w niezwykle skąpym, połyskującym kostiumie, który składał się zaledwie z kilku skrawków materiału. Odważna kreacja ledwo zakrywała jej biust i podkreślała nienaganną sylwetkę, wypracowaną latami treningów gimnastycznych.

Reakcja internautów była natychmiastowa. Pod postem w ciągu kilku chwil pojawiły się tysiące komentarzy, w których fani prześcigali się w komplementach. "Jesteś po prostu boginią", "Niesamowita forma", "Najpiękniejsza na świecie" – to tylko niektóre z wpisów zachwyconych obserwatorów. Dunne po raz kolejny potwierdziła, że doskonale wie, jak utrzymać zainteresowanie wokół swojej osoby.

Od gwiazdy uniwersytetu do milionerki

Pamiętamy ją jeszcze z czasów, gdy jako gwiazda drużyny "LSU Tigers" zachwycała na uniwersyteckich arenach w USA. Choć jej sportowa kariera na poziomie akademickim dobiegła końca, to właśnie media społecznościowe stały się jej prawdziwym królestwem. Jej profile śledzi kilkadziesiąt milionów ludzi, czyniąc ją jedną z najpopularniejszych influencerek sportowych na świecie.

Swoją ogromną popularność zawdzięcza nie tylko urodzie i sportowym sukcesom, ale przede wszystkim niezwykłej smykałce do biznesu. Dunne umiejętnie przekuła sławę w gigantyczne kontrakty reklamowe. Przełomowym momentem były jej 21. urodziny w październiku 2023 roku, kiedy to w Stanach Zjednoczonych uzyskała pełną pełnoletność. Od tamtej pory jej kariera nabrała jeszcze większego rozpędu, a ona sama stała się ikoną i inspiracją dla wielu młodych dziewczyn.

