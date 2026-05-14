U Łatwoganga ogolił głowę i oddał medal IO. Kwota aukcji już robi wrażenie!

Kamil Heppen
2026-05-14 8:20

Polski panczenista Władimir Semirunnij przekazał swój srebrny medal olimpijski na charytatywną licytację dla fundacji Cancer Fighters, wspierającej dzieci z chorobami onkologicznymi. Aktualna cena tego wyjątkowego trofeum, zdobytego w wyścigu na 10000 metrów, osiągnęła już ponad 30 tysięcy złotych! Aukcja potrwa do 1 czerwca, oferując szansę na wsparcie szczytnego celu w zamian za kawałek historii polskiego sportu.

Władimir Semirunnij na streamie Łatwoganga

Autor: Alex Marcinowski/Super Express, YouTube
Władimir Semirunnij oddał medal u Łatwoganga, licznik zbiórki bije dalej

Początkowo wicemistrz olimpijski deklarował, że medal trafi do Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie na co dzień trenuje. Jednak pod koniec kwietnia podjął inną, jeszcze bardziej szlachetną decyzję, dołączając do inicjatywy youtubera Łatwoganga, pomagającej dzieciom walczącym z rakiem i ich rodzinom.

- Chciałbym dołożyć cegiełkę. Polska dała mi wsparcie, teraz ja chciałbym podziękować i dać coś od siebie - mówił zawodnik, który we wrześniu 2023 roku opuścił swoją ojczyznę, Rosję. Od początku stanowczo sprzeciwiał się wojskowej inwazji na Ukrainę, co było aktem dużej odwagi.

Droga Władimira Semirunnija do reprezentowania Polski była kręta. Początkowo startował z polską licencją, ale dopiero 26 sierpnia 2025 roku odebrał polskie obywatelstwo i uzyskał możliwość startu w tegorocznych igrzyskach olimpijskich, z których wrócił ze srebrnym medalem.

Jego sportowe osiągnięcia w biało-czerwonych barwach są imponujące: oprócz wicemistrzostwa olimpijskiego, zdobył srebro i brąz na MŚ 2025 na dystansach (10000 i 5000 m), brąz na MŚ 2026 w wielobojach oraz złoto i srebro na ME 2026 na dystansach (5000 i 1500 m).

Warto pamiętać, że Semirunnij nie jest pierwszym polskim sportowcem, który zdecydował się na tak piękny gest. W 2004 roku pływaczka Otylia Jędrzejczak zlicytowała swój złoty medal olimpijski z Aten (200 m stylem motylkowym), uzyskując 257 550 zł na rzecz Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu. Później otrzymała od Mennicy Polskiej replikę trofeum. Podobnie postąpiła oszczepniczka Maria Andrejczyk po igrzyskach w Tokio (2021) i zlicytowała swój srebrny medal za 200 tys. zł, by sfinansować operację serca ośmiomiesięcznego Miłosza. Zwycięzca aukcji - popularna sieć sklepów - z szacunku zwrócił jej trofeum.

