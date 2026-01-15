Totalnie odmieniona Otylia Jędrzejczak wyszła z balu z butami w rękach! Zdjęcia paparazzi

Otylia Jędrzejczak, legenda polskiego pływania, zadała szyku na Gali Mistrzów Sportu, prezentując odmieniony wizerunek.

Była mistrzyni olimpijska, obecnie prezeska Polskiego Związku Pływackiego, zaskoczyła wszystkich, wychodząc z balu z butami w rękach.

Paparazzi uchwycili Jędrzejczak w nietypowej sytuacji, gdy eleganckie szpilki zamieniła na... zimowe buciory.

Jakie zdjęcia paparazzi zrobiły gwieździe sportu i co jeszcze działo się na Gali Mistrzów Sportu?

Otylia Jędrzejczak wyszła z balu, trzymając w rękach buty. Na nogach miała buciory

Otylia Jędrzejczak to dla polskich fanów pływania prawdziwa ikona. Na swoim koncie ma m.in. trzy medale olimpijskie (jeden złoty i dwa srebrne) i siedem medali mistrzostw świata (dwa złote, trzy srebrne i dwa brązowe). Obecnie Otylia Jędrzejczak spełnia się w roli działaczki - od 2021 roku pełni funkcję prezeski Polskiego Związku Pływackiego. Nasza mistrzyni swoją obecnością zaszczyciła na ostatniej Gali Mistrzów Sportu, podczas której ogłoszono wyniki plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca w Polsce w roku 2021. Warto przypomnieć, że Otylia Jędrzejczak trzykrotnie wygrywała ten plebiscyt (w 2004, w 2005 i w 2006 roku), a w 2015 roku otrzymała statuetkę "Superczempiona". Pływaczka doskonale zatem wie, jak przygotować się najważniejszy sportowy bal w ciągu roku. W tym roku wzięła nawet buty na zmianę! Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Paparazzi uchwycili gwiazdę, jak wychodzi z imprezy, trzymając w rękach balowe buty. Na nogach Otylia Jędrzejczak miała natomiast porządne zimowe buciory. Zdjęcia można zobaczyć u ans w galerii.

Nie tylko Otylia Jędrzejczak. Wielkie sławy na Gali Mistrzów Sportu

Z prezeski Polskiego Związku Pływackiego przykład powinna wziąć Anna Lewandowska, którą z kolei paparazzi przyłapali na mrozie z bosymi stopami! Wśród osób, które pojawiły się na Gali Mistrzów Sportu roiło się od dawnych gwiazd. Poza totalnie odmienioną Otylią Jędrzejczak zobaczyć można było takie sławy jak: Władysław Kozakiewicz (skok o tyczce), Artur Siódmiak (piłka ręczna), Monika Pyrek (skok wzwyż), Dorota Idzi (pięciobój nowoczesny), Otylia Jędrzejczak (pływanie), Czesław Lang (kolarstwo), Robert Korzeniowski (chód sportowy). Nie zabrakło także legend dziennikarstwa sportowego (m.in. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz) czy wieloletniego prezesa PZPN i słynnego sędziego Michała Listkiewicza.

