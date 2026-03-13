Nowa prowadząca "DDTVN"! To długonoga piękność

"DDTVN" to hit w telewizji TVN

"Dzień Dobry TVN" od lat należy do najchętniej oglądanych programów śniadaniowych w Polsce. Każdego dnia gospodarze magazynu budzą widzów rozmowami z gwiazdami, reportażami i sporą dawką humoru. Na kanapach studia pojawiają się różne duety prowadzących - wśród nich m.in. Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski czy Ewa Drzyzga z Krzysztof Skórzyński. Jednym z ulubionych duetów widzów są także Maciej Dowbor i Sandra Hajduk-Popińska.

Małgorzata Tomaszewska poprowadzi "DDTVN" z Maciejem Dowborem

W sobotnim wydaniu programu Maciej Dowbor pojawi się w studiu bez swojej stałej partnerki. Dziennikarka zrobi krótką przerwę od obowiązków, a jej miejsce na jeden dzień zajmie inna znana twarz redakcji!

U boku Dowbora zobaczymy Małgorzatę Tomaszewską, która doskonale zna telewizyjne studio i nie raz udowodniła, że potrafi rozkręcić poranny program. Ten duet zapowiada się wyjątkowo ciekawie, bo oboje słyną z poczucia humoru i ogromnej energii na wizji.

Widzowie mogą więc spodziewać się lekkiego, dynamicznego poranka, pełnego rozmów z gośćmi, ciekawych tematów i oczywiście spontanicznych żartów prowadzących. To właśnie ta naturalność i swobodna atmosfera od lat przyciąga przed telewizory setki tysięcy osób.

Popularność programu potwierdzają także wyniki oglądalności. W lutym poranny magazyn TVN oglądało średnio ponad 435 tysięcy widzów. Rekordowy odcinek, który wyemitowany 8 lutego 2026 roku zgromadził przed ekranami ponad 615 tysięcy osób!

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się weekendowe wydania programu. W soboty i niedziele przed telewizorami zasiada średnio ponad pół miliona widzów, którzy zaczynają dzień właśnie z "DDTVN".

