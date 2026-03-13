Nowa prowadząca "DDTVN"! To długonoga piękność

Julita Buczek
2026-03-13 18:17

Widzów "DDTVN" czeka małe zaskoczenie. W najbliższą sobotę przy stole prowadzących zabraknie jednej z dobrze znanych twarzy programu. Maciej Dowbor pojawi się w studiu bez swojej stałej partnerki, a u jego boku zobaczymy zupełnie inną prezenterkę. Kto tym razem poprowadzi poranny hit TVN?

"DDTVN" to hit w telewizji TVN

"Dzień Dobry TVN" od lat należy do najchętniej oglądanych programów śniadaniowych w Polsce. Każdego dnia gospodarze magazynu budzą widzów rozmowami z gwiazdami, reportażami i sporą dawką humoru. Na kanapach studia pojawiają się różne duety prowadzących - wśród nich m.in. Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski czy Ewa Drzyzga z Krzysztof Skórzyński. Jednym z ulubionych duetów widzów są także Maciej Dowbor i Sandra Hajduk-Popińska.

Małgorzata Tomaszewska poprowadzi "DDTVN" z Maciejem Dowborem

W sobotnim wydaniu programu Maciej Dowbor pojawi się w studiu bez swojej stałej partnerki. Dziennikarka zrobi krótką przerwę od obowiązków, a jej miejsce na jeden dzień zajmie inna znana twarz redakcji!

U boku Dowbora zobaczymy Małgorzatę Tomaszewską, która doskonale zna telewizyjne studio i nie raz udowodniła, że potrafi rozkręcić poranny program. Ten duet zapowiada się wyjątkowo ciekawie, bo oboje słyną z poczucia humoru i ogromnej energii na wizji.

Widzowie mogą więc spodziewać się lekkiego, dynamicznego poranka, pełnego rozmów z gośćmi, ciekawych tematów i oczywiście spontanicznych żartów prowadzących. To właśnie ta naturalność i swobodna atmosfera od lat przyciąga przed telewizory setki tysięcy osób.

Popularność programu potwierdzają także wyniki oglądalności. W lutym poranny magazyn TVN oglądało średnio ponad 435 tysięcy widzów. Rekordowy odcinek, który wyemitowany 8 lutego 2026 roku zgromadził przed ekranami ponad 615 tysięcy osób!

Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się weekendowe wydania programu. W soboty i niedziele przed telewizorami zasiada średnio ponad pół miliona widzów, którzy zaczynają dzień właśnie z "DDTVN".

Galeria zdjęć 44
Sonda
Oglądasz Dzień Dobry TVN?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

