Osoby o wysokim ilorazie inteligencji zawsze wybierają ten kolor. Pobudza on ich szybkie myślenie. Kolor jest synonimem mądrości

Katarzyna Kustra
2026-05-01 5:10

Choć raczej nikt z nas nie powiązałby ulubionego koloru z ilorazem inteligencji, to okazuje się, że te dwa czynniki wcale nie są sobie obojętne. Zgodnie ze znaczeniem kolorów jeden z nich jest jednym z najczęstszych wyborów dokonywanych przez osoby o nieprzeciętnej inteligencji. Dlaczego? Otóż ta barwa pobudza ich szybkie myślenie, przez co uważana jest za synonim mądrości.

Kolor a osobowość człowieka

Symbolika kolorów i jej wpływ osobowość człowieka

Mówi się, że to, jaki kolor najbardziej lubimy może powiedzieć wiele na nasz temat. Sugeruje się związek między naszym kolorem oczu, czy barwami, którymi się najchętniej otaczamy każdego dnia a naszą osobowością. I prawdopodobnie coś w tym jest. Zgodnie z symboliką kolorów, każdy z nich ma przyporządkowany szereg cech charakteru, którymi można opisać osobę go wybierającą. Tak też jest w przypadku osób o wysokim ilorazie inteligencji. Okazuje się, że ludzie nieprzeciętnie inteligentni w szczególny sposób upodobali sobie ten jeden kolor.

Osoby o wysokim ilorazie inteligencji zawsze wybierają ten kolor

To nie przypadek, że uwielbiamy otaczać się rzeczami w konkretnym kolorze. Oczywiście może mieć na to wpływ nasz nastrój, czy moment w życiu, w którym właśnie się znaleźliśmy. I tak oto ludzie inteligentni ponoć najchętniej wybierają kolor żółty. Dlaczego? Otóż żółty jest barwą silnie związaną z intelektem. Pobudza mózg i logiczne myślenie, dodaje pozytywnej energii i wprawia w dobry nastrój. Ponoć kolor żółty daje także nadzieję. Ci, którzy wybierają ten kolor, swoją indywidualność wyrażają kreatywnymi rozwiązaniami. Osoby, których ulubionym kolorem jest żółty, są ekstrawertykami, którzy uwielbiają być w centrum uwagi. Mają bardzo analityczny umysł oraz tendencję do kontrolowania wszystkiego i wszystkich.

Znaczenie ulubionego koloru w życiu człowieka

Jeśli zastanawiasz się, co ulubiony kolor mówi o Tobie, to sprawdź poniżej znaczenie poszczególnych barw:

  • Kolor czerwony a osobowość - jesteś osobą aktywną, lubisz towarzystwo, masz dominujący charakter.
  • Kolor brązowy a osobowość - kochasz naturę i to właśnie w jej otoczeniu czujesz, że żyjesz. Zawsze działasz zgodnie z własnym sumieniem.
  • Kolor pomarańczowy a osobowość - odważna optymistka, lubiąca towarzystwo i ludzi.
  • Kolor zielony a osobowość - jesteś introwertykiem, lubisz spokój o harmonię. W pracy jesteś sumienna i wydajna, ale nie lubisz ryzyka.
  • Kolor niebieski a osobowość - jesteś osobą cichą, łagodną, ludzie Ci ufają. Podążasz za przeznaczeniem.
  • Kolor różowy a osobowość - świadczy o Twoim pozytywnym nastawieniu do świata, wewnętrznej sile. Bywasz naiwna.
  • Kolor czarny a osobowość - jesteś osobą zdecydowaną i otwartą na nowe wyzwania, śmiało dążysz do celu.
  • Kolor fioletowy a osobowość - jesteś człowiekiem niesamowicie uduchowionym, który lubi pomagać innym.
  • Kolor biały a osobowość - masz skłonności do zamykania się w sobie i marzenia. Boisz się okazywać uczucia i emocje.

Polecany artykuł:

Te imiona noszą najbardziej inteligentne kobiety. Lista wygenerowana przez AI z…
Jakie są czakry i za co są odpowiedzialne? Opis i kolory wszystkich czakr
