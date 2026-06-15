Masz nieodkładalne dziecko? Poznaj sposoby na rodzicielskie zmęczenie i naukę zasypiania w łóżeczku

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Redakcja se.pl
2026-06-15 10:11

Wieczorne lulanie i ciągłe noszenie malucha na rękach potrafią wyssać z człowieka resztki sił po długim dniu. Godzinami kołyszemy dziecko i kupujemy kolejne szumiące zabawki z nadzieją na bezbolesne odłożenie go do pościeli. Często jednak nauka samodzielnego zasypiania idzie dużo szybciej dzięki jednej małej zmianie w domowej rutynie.

sen niemowlę
Autor: Getty Images
  • Jak podaje portal HealthyChildren.org głośny płacz malucha przy próbie odłożenia zazwyczaj wynika z jego ogromnego przemęczenia
  • Zwykłe zostawienie dziecka w bezpiecznym kojcu i wyjście na chwilę do drugiego pokoju to sprawdzony sposób na narastające rodzicielskie zmęczenie
  • Według informacji z portalu Mayo Clinic skuteczna nauka zasypiania w łóżeczku wymaga odłożenia malucha w momencie jego największej senności
  • Zakup wygodnego nosidełka lub chusty skutecznie odciąża plecy i bardzo ułatwia codzienną opiekę nad nieodkładalnym dzieckiem
  • Wieczorne przygotowanie termosu z gorącą wodą gwarantuje o wiele szybsze i spokojniejsze nocne karmienie
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Dlaczego dziecko płacze i chce być ciągle na rękach?

Wielu rodziców mierzy się z sytuacją, w której ich pociecha zalewa się łzami przy każdej próbie odłożenia do łóżeczka. Taki głośny sprzeciw pojawia się najczęściej tuż przed domowymi drzemkami oraz w środku nocy. Jak możemy przeczytać na portalu HealthyChildren.org, to nagłe rozdrażnienie często wynika z problemów ze snem lub ze zwykłego, silnego przemęczenia malucha. Czasami jest to po prostu naturalny, bardzo przytulaski etap w rozwoju niemowlaka, który przychodzi bez żadnego konkretnego powodu.

W innych przypadkach dziecko zachowuje się w ten sposób z powodu fizycznego bólu, na przykład przez bolące gardło, ząbkowanie czy odparzoną pupę. Maluch może też płakać ze strachu przed rozstaniem z rodzicami lub z powodu dużych zmian w życiu rodziny, takich jak chociażby rozpoczęcie przygody ze żłobkiem. Jeśli twój noworodek na co dzień jest raczej spokojny, a nagle staje się bardzo marudny i płaczliwy, warto potraktować to jako sygnał zbliżającego się przeziębienia lub infekcji.

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Ciągłe noszenie i tulenie płaczącego dziecka może doprowadzić do stanu, w którym czujesz całkowity brak energii i masz zwyczajnie dość fizycznego dotyku. Według raportu szpitala dziecięcego Lurie Children's Hospital of Chicago to zjawisko dotyka wielu zmęczonych matek i ojców, wywołując u nich tak zwane przeciążenie sensoryczne (czyli moment, w którym zmęczony mózg nie radzi sobie z nadmiarem bodźców, takich jak hałas i ciągły dotyk). W takich trudnych chwilach warto poprosić bliskich o pomoc, a wpadających w odwiedziny znajomych zagonić do prostych domowych obowiązków, żeby uciąć sobie krótką drzemkę. Dobrym pomysłem na szybki reset jest też schowanie się na kilka minut w osobnym pokoju, wzięcie paru głębokich oddechów i mocne przygaszenie świateł. Jeśli czujesz, że twoje nerwy biorą górę, możesz bez najmniejszych wyrzutów sumienia odłożyć dziecko w bezpieczne miejsce, na przykład do kojca, i wyjść na chwilę do innej części domu, żeby uspokoić myśli.

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Jak ułatwić sobie opiekę nad nieodkładalnym maluchem?

Aby nieco łatwiej przetrwać najtrudniejsze dni z dzieckiem stale przyklejonym do twojej piersi, warto wdrożyć kilka prostych zmian w domowej logistyce:

  • Dobrym krokiem będzie zakup chusty lub nosidełka, co pozwoli ci mieć wolne ręce i jednocześnie zapewni dziecku pożądaną bliskość
  • Warto odpuścić sprzątanie całego mieszkania naraz i skupić się wyłącznie na małych zadaniach (na przykład ogarniając tylko stół przed samym obiadem)
  • Nocne pobudki ułatwi ci przygotowany wcześniej termos z gorącą wodą oraz odmierzone porcje mleka modyfikowanego w proszku
  • Lepiej zrezygnować z planowania kilku wyjść z rzędu na rzecz zostawienia w grafiku czasu na zwykłą ciszę i kanapowy odpoczynek

Takie z pozoru drobne modyfikacje sprawią, że codzienne funkcjonowanie z bardzo wymagającym dzieckiem stanie się o wiele bardziej znośne i przewidywalne dla całej rodziny.

Jak skutecznie nauczyć dziecko zasypiania w łóżeczku?

Odzwyczajanie niemowlaka od spania wyłącznie na twoich rękach wymaga czasu i spokojnej, stałej rutyny przed snem. Zgodnie z informacjami z portalu Mayo Clinic kluczem do sukcesu jest odkładanie dziecka do jego własnego łóżeczka w momencie, gdy jest ono mocno senne, ale wciąż jeszcze nie śpi. Kiedy zauważysz, że maluch zaczyna przecierać oczy i ziewać, warto od razu położyć go na płaskim i twardym materacu pozbawionym jakichkolwiek luźnych kocyków czy poduszek. Twoje dziecko może na samym początku popłakiwać z niezadowolenia, ale dobrze jest dać mu kilka minut na próbę samodzielnego wyciszenia. Jeśli płacz z czasem się nasila, świetną praktyką jest podejście do łóżeczka, uspokojenie malucha bardzo cichym głosem bez wyciągania go z pościeli, a następnie ponowne wycofanie się z pokoju.

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Źródła:

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics)

University Hospitals of North Midlands NHS Trust / UNICEF UK Baby Friendly Initiative — “Caring for your baby at night and when sleeping”

Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago (Voices of Child Health in Communities Report) — “The Sensory Overload of Child-Rearing” (PDF)

Mayo Clinic — “Helping baby sleep through the night”

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