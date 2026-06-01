Ukryte koszty utrzymania niemowlaka. Podpowiadamy, jak zaplanować domowy budżet i uniknąć finansowego stresu

Ukryte koszty utrzymania niemowlaka. Na co wydajemy najwięcej

Pojawienie się dziecka to ogromna radość, ale też spore wyzwanie dla domowego portfela. Jak możemy przeczytać na portalu Healthline, w pierwszym roku życia malucha rodzice często nie zdają sobie sprawy z sumowania się codziennych i drobnych wydatków. Okazuje się, że same słoiczki z jedzeniem mogą pochłonąć około 200 złotych miesięcznie, a mleko modyfikowane od 280 do nawet 600 złotych w skali miesiąca.

Dlaczego te koszty tak szybko rosną? Przede wszystkim noworodek i niemowlę błyskawicznie rosną, co sprawia, że ubranka kupowane na bieżąco kosztują średnio kolejne 200 złotych każdego miesiąca. Do tego dochodzą wyższe rachunki za wodę i prąd przy ciągłym praniu i wyparzaniu butelek, a także akcesoria ułatwiające karmienie takie jak laktator czy jednorazowe woreczki na mleko. Warto rozważyć wcześniejsze odkładanie nawet małych kwot, aby ten pierwszy rok opieki nie był tak dużym szokiem finansowym dla domowego budżetu.

Używane rzeczy dla dziecka. Co można kupić a z czego zrezygnować

Kupowanie rzeczy z drugiej ręki to świetny sposób na oszczędności, jednak portal The Lullaby Trust przypomina, że bezpieczeństwo malucha jest najważniejsze i dlatego przy kompletowaniu wyprawki warto trzymać się kilku jasnych zasad:

wózek i łóżeczko z drugiej ręki to dobry pomysł, jeśli sprawdzimy ich stan techniczny i mamy pewność, że pochodzą z domu bez dymu papierosowego

materac do łóżeczka najlepiej kupić zupełnie nowy, bo używany znacząco zwiększa ryzyko groźnych problemów oddechowych u śpiącego niemowlaka

fotelik samochodowy zawsze wybieramy nowy, ponieważ używany sprzęt mógł brać udział w wypadku i mieć niewidoczne gołym okiem uszkodzenia zagrażające życiu

Trzymanie się tych zaleceń pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy na ubrankach czy zabawkach, a jednocześnie daje spokój ducha, że nasze dziecko podróżuje i śpi w bezpiecznych warunkach.

Jak skutecznie zaplanować domowy budżet przed narodzinami dziecka

Portal MoneyHelper podpowiada, że najlepszym krokiem jest wspólne usiądnięcie z partnerem i szczera rozmowa o finansach jeszcze w czasie trwania ciąży. Dobrym pomysłem może być spisanie na kartce wszystkich stałych opłat i podzielenie ich na te naprawdę niezbędne do życia oraz na zachcianki, z których na razie można łatwo zrezygnować. Kiedy jedno z rodziców idzie na urlop macierzyński po urodzeniu malucha, domowe dochody zazwyczaj mocno spadają, więc warto zawczasu anulować zbędne abonamenty i spłacić mniejsze długi czy raty. W ten sposób zyskujemy więcej przestrzeni w portfelu i poczucie kontroli nad pieniędzmi, co bardzo pomaga, gdy noce stają się nieprzespane, a wydatki na pampersy rosną z każdym tygodniem.

Poduszka finansowa dla rodziców. Dlaczego warto oszczędzać na zapas

Niespodziewane wydatki przy małym dziecku to po prostu codzienność, która potrafi mocno zaskoczyć i zestresować. Portal Consumer Financial Protection Bureau zwraca uwagę, że posiadanie specjalnego funduszu awaryjnego chroni nas przed nerwami, gdy nagle pojawia się potrzeba prywatnej wizyty u lekarza z gorączkującym maluchem. Taka rezerwa to nic innego jak gotówka odłożona na osobnym koncie w banku, do której nie sięgamy podczas zwykłych zakupów spożywczych czy wyjść na miasto.

Odkładanie pieniędzy staje się dużo prostsze, gdy ustawimy sobie automatyczny przelew, który od razu po wypłacie przerzuca część kwoty na konto oszczędnościowe. Dzięki temu systematycznie budujemy bezpieczeństwo na wypadek zepsutego samochodu lub nagłej potrzeby zakupu drogich leków z apteki. Jeśli w kryzysowej sytuacji wydamy część tych zaskórniaków, warto po prostu powoli zacząć zbierać je od nowa w kolejnych, spokojniejszych miesiącach.

Źródła:

Healthline — “How Much Does It Cost to Raise a Baby? And What You Can Do to Prepare”

MoneyHelper — “Budgeting when you’re pregnant”

Consumer Financial Protection Bureau — “An essential guide to building an emergency fund”

The Lullaby Trust — “Second-hand baby products”