To żeńskie imię było hitem lat 80. Dziś rodzice o nim zapomnieli

Moda na nadawanie imion ulega nieustannym przekształceniom, przez co dawne hity z lat osiemdziesiątych powoli odchodzą w niepamięć. Żeńska forma, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza kobietę pełną wdzięku, święciła niegdyś ogromne triumfy. Obecnie w naszym kraju żyje ponad sto pięćdziesiąt tysięcy posiadaczek tego imienia, jednak w najnowszych statystykach z 2025 roku pojawia się ono zaledwie dwadzieścia razy.

Baza danych PESEL dobitnie pokazuje, że Polacy od lat najchętniej stawiają na sprawdzoną klasykę, a zestawienia wciąż otwierają tradycyjne propozycje. Najlepszym dowodem na takie przywiązanie do kultury pozostaje dominacja Anny i Jana na najwyższych pozycjach rankingowych. Współcześni rodzice chętnie sięgają po inspiracje z pokolenia swoich dziadków, ale zupełnie omijają trendy z czasów własnego dzieciństwa. Dokładnie taki los spotkał imię Aneta, które cztery dekady temu dominowało w szpitalach, a obecnie całkowicie zniknęło z radaru młodych matek i ojców.

Skąd wywodzi się imię Aneta i jakie jest jego znaczenie

Imię Aneta wyróżnia się niezwykłą elegancją oraz bardzo ciekawą historią, ponieważ językoznawcy traktują ją jako francuski odpowiednik tradycyjnej Anny. Korzeni należy szukać w starożytnym języku hebrajskim, gdzie funkcjonowało słowo channah, oznaczające "łaskę", "wdzięk" lub "przychylność". W związku z tym imię Aneta interpretuje się najczęściej jako "pełna wdzięku", "obdarzona łaską" lub "życzliwa".

Popularność imienia Aneta. Ile Polek nosi to imię w rejestrze PESEL

Omawiany wariant zawitał nad Wisłę znacznie później niż jego klasyczny pierwowzór, ale natychmiast zdobył uznanie dzięki melodyjnej i bardzo nowoczesnej budowie. Złota era przypadła na drugą połowę dwudziestego wieku, a największe triumfy święcono w latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych. Dziewczynki masowo otrzymywały wówczas taki wpis w akcie urodzenia, dlatego dzisiaj tak łatwo spotkać dorosłą przedstawicielkę tej grupy. Rządowe bazy danych wskazują, że dokładnie 151 255 kobiet w Polsce posiada to pierwsze imię, co gwarantuje wysoką, czterdziestą ósmą pozycję w ogólnokrajowym zestawieniu.

Ostatnio jednak imię Aneta straciło na popularności i tylko dwadzieścia małych obywatelek otrzymało je w 2025 roku. Najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2017 roku, kiedy świeżo upieczeni rodzice wybrali tę francuską formę dla siedemdziesięciu noworodków płci żeńskiej.

