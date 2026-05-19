Brak koncentracji w ciąży bywa uciążliwy. Sprawdź, jak radzić sobie z mgłą ciążową

Jak podaje czasopismo Nature Communications, duże wahania hormonów w trakcie oczekiwania na malucha mogą zmniejszyć objętość mózgu o blisko pięć procent

Uciążliwa mgła ciążowa dotyka aż osiem na dziesięć przyszłych mam i w naturalny sposób mocno utrudnia codzienne funkcjonowanie

Według informacji z czasopisma BMC Pregnancy and Childbirth to popularne zapominanie po porodzie potrafi utrzymać się nawet do ośmiu miesięcy od narodzin dziecka

Zwykłe drzemki w ciągu dnia oraz jedzenie posiłków bogatych w żelazo świetnie łagodzą ten irytujący brak koncentracji w ciąży

Ciążowa mgła a problemy z pamięcią. Skąd bierze się baby brain?

Zjawisko znane jako baby brain, czyli po prostu ciążowa mgła, dotyka aż osiem na dziesięć kobiet spodziewających się dziecka. Przyszłe mamy często skarżą się na trudności z koncentracją i zapominanie o najprostszych codziennych obowiązkach, co bywa mocno frustrujące. Okazuje się, że to nie jest tylko zwykłe zmęczenie rosnącym brzuchem, ale realny proces zachodzący w głowie kobiety.

Jak czytamy na łamach czasopisma Nature Communications, w ciele dochodzi do dużych wahań hormonów, szczególnie estrogenów, które po prostu mocno przebudowują mózg. W trakcie ciąży objętość jego struktur może spaść o około pięć procent, robiąc w ten sposób miejsce na zupełnie nowe ścieżki nerwowe pomagające w opiece nad maluchem. Po porodzie ta objętość znowu zaczyna rosnąć, ale cały ten ogromny wysiłek organizmu chwilowo odbija się na codziennym skupieniu.

Kiedy mija zapominanie po porodzie? Badania o powrocie do formy

Wiele mam zastanawia się, jak długo potrwa ten dziwny stan rozkojarzenia, zwłaszcza gdy na świecie pojawia się już dziecko. Według informacji z czasopisma BMC Pregnancy and Childbirth kłopoty z dobieraniem słów i pamiętaniem o tym, gdzie przed chwilą coś odłożyliśmy, nie znikają magicznie tuż po powrocie ze szpitala do domu. U niektórych kobiet takie zmiany utrzymują się przez kolejne długie tygodnie, a nawet do około ośmiu miesięcy od narodzin malucha. Ciało i umysł potrzebują po prostu dłuższego czasu na spokojną regenerację oraz powrót do pełnej równowagi po tak wielkim i wyczerpującym wysiłku. Dlatego warto dać sobie odpowiedni margines błędu i nie wymagać od siebie od razu idealnej organizacji każdego dnia.

Jak radzić sobie z brakiem koncentracji w ciąży? Sprawdzone rady

Chociaż ciążowej mgły nie da się całkowicie wyłączyć jak za pomocą zwykłego przycisku, na blogu Akron Children's Hospital znajdziemy kilka prostych i pomocnych wskazówek, które ułatwiają codzienne życie z roztargnieniem:

dbanie o zdrowy sen i robienie sobie drzemek w ciągu dnia o stałych porach, które dają głowie szansę na szybki odpoczynek

i robienie sobie drzemek w ciągu dnia o stałych porach, które dają głowie szansę na szybki odpoczynek korzystanie z prostych przypomnień , zwykłych karteczek samoprzylepnych lub głośnych budzików w telefonie

, zwykłych karteczek samoprzylepnych lub głośnych budzików w telefonie odpuszczenie perfekcjonizmu i otwarte proszenie bliskich o pomoc w domowych obowiązkach przy dziecku

i otwarte proszenie bliskich o pomoc w domowych obowiązkach przy dziecku jedzenie wartościowych posiłków bogatych w żelazo, takich jak ugotowane jajka, ryby czy zwykła fasola

bogatych w żelazo, takich jak ugotowane jajka, ryby czy zwykła fasola codzienny i lekki ruch, który w naturalny sposób poprawia krążenie krwi i mocno dotlenia cały organizm przyszłej mamy

Te drobne i dość łatwe zmiany w planie dnia naprawdę potrafią odciążyć zmęczoną głowę rodzica. Dobrym pomysłem może być również znalezienie choćby bardzo krótkiej chwili na wyciszenie, co dodatkowo i niezwykle skutecznie obniża poziom stresu w domu.

Źródła:

Nature Communications — “Pregnancy entails a U-shaped trajectory in human brain structure linked to hormones and maternal attachment”

Inside Children’s Blog | Akron Children’s Hospital (“Pregnancy brain: Is that a real thing?”)

BMC Pregnancy and Childbirth (systematic review): “Exploring the influence of pregnancy on cognitive function in women: a systematic review”