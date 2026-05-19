To imię nadano w zeszłym roku tylko 12 razy. Oznacza szanowaną i potężną kobietę

Niezależnie od trendów, to imię wciąż uchodzi za całkowicie unikalne i przyciąga uwagę swoim głębokim przesłaniem.

Posiadaczki tej formy, nawiązującej bezpośrednio do szlachetności oraz potęgi, powszechnie uchodzą za kobiety niezwykle ambitne, niezależne i obdarzone silnym charakterem.

Miniony rok przyniósł tylko dwanaście przypadków wyboru tego imienia dla noworodków, co potwierdza jego wyjątkowy charakter.

Baza danych PESEL wyraźnie wskazuje, że od wielu dekad Polacy najchętniej nazywają swoje córki imieniem Anna. Taką formę nosi w naszym kraju ponad milion pań, co pozwala wysnuć wniosek o jej obecności w przypadku co piątej obywatelki. Równolegle funkcjonują jednak określenia niemal zupełnie ignorowane przez rodziców i zajmujące odległe miejsca we wszelkich zestawieniach. Właśnie do tej grupy zalicza się nietypowo brzmiąca i rzadko spotykana w Polsce Irmina.

Pochodzenie i znaczenie imienia Irmina

Irmina stanowi żeńską formę zakorzenioną głęboko w starogermańskich językach, obecną w naszej kulturze już od bardzo dawna. Jej początków należy szukać w słowach „irmin” ewentualnie „ermen”, które dosłownie tłumaczy się jako osobę wielką, czczoną oraz szanowaną. Dawne plemiona chętnie wykorzystywały ten człon do tworzenia nazw własnych dla ludzi, chcąc w ten sposób podkreślić ich godność i nieprzeciętną siłę. Obecnie zakłada się, że kobieta o tym imieniu dysponuje ogromną mocą wewnętrzną i wyjątkową szlachetnością. Z historycznego punktu widzenia formę tę kojarzy się z żyjącą w siódmym stuleciu świętą Irminą, która przeszła do historii jako frankijska zakonnica i założycielka wielu klasztorów. To właśnie za sprawą silnych tradycji chrześcijańskich określenie to powędrowało do rozmaitych zakątków Europy, docierając ostatecznie również na polskie ziemie.

Irmina w rejestrze PESEL. Niska popularność imienia w ostatnich latach

Obecnie rodzice znad Wisły bardzo rzadko decydują się na takie nazwanie swojej córki. Swój szczytowy moment w polskich urzędach stanu cywilnego imię to przeżywało w drugiej połowie ubiegłego stulecia, a dokładnie w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Dzisiejsze statystyki pokazują, że stanowi ono nieszablonowy wybór, mocno wyróżniający się na tle innych. Państwowe zestawienia dowodzą, że jako pierwsze imię nosi je zaledwie 4973 obywatelek naszego kraju, co daje mu odległą, 260. lokatę w ogólnopolskim rankingu. W całym 2025 roku zdecydowano się na nie jedynie dwanaście razy, podczas gdy w ciągu ostatniej dekady rekordowym momentem okazał się rok 2017 z wynikiem czterdziestu sześciu nadań.

