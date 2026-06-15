Oblicz działanie: 40+5×8−5×2=? w 10 sekund. Wielu dorosłych ma z nim problem, choć to poziom podstawówki

Twój mózg domaga się systematycznego wysiłku, podobnie jak mięśnie na siłowni, by działać sprawnie na starość.

Matematyczne łamigłówki świetnie stymulują pracę komórek nerwowych, poprawiając skupienie oraz analityczne myślenie.

Rozwiązywanie nawet banalnych zadań pomaga tworzyć nowe szlaki neuronowe, co pozytywnie wpływa na naszą zdolność zapamiętywania.

Nasz organizm wymaga stałej dawki ruchu, by zachować siły witalne, ale i nasza głowa potrzebuje codziennej porcji gimnastyki. Mózg to skomplikowana maszyneria, która pracuje najwydajniej, kiedy podsuwamy jej nowe wyzwania. Chcąc utrzymać bystrość umysłu, świetną koncentrację i logikę aż do późnej starości, trzeba pamiętać o systematycznym treningu intelektualnym. Opcji na rozruszanie głowy mamy całkiem sporo. Lektura interesujących książek, rozwiązywanie krzyżówek, szlifowanie obcych języków, zabawy logiczne czy nabywanie zupełnie nowych kompetencji zmuszają nasz mózg do budowania kolejnych połączeń neuronowych. Taki wysiłek sprawia, że szybciej uczymy się nowych rzeczy, sprawniej radzimy sobie z codziennymi trudnościami i dłużej cieszymy się pełną bystrością umysłu.

Matematyczna zagadka: 40+5×8−5×2=?. Sprawdź swoją wiedzę z podstawówki

Różnej maści zagadki matematyczne stanowią kapitalną formę pobudzenia naszego intelektu. Nie musimy wcale wykazywać się wybitnymi zdolnościami ścisłymi, by czerpać z nich korzyści. Już krótka chwila spędzona nad pozornie prostym równaniem potrafi obudzić nasze szare komórki do życia. Znacie już odpowiedź na pytanie, ile wynosi wynik działania 40+5×8−5×2=? Jeśli wciąż się zastanawiacie, poniżej prezentujemy szczegółowe rozwiązanie tego zadania.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Jak poprawnie obliczyć 40+5×8−5×2=? Oto rozwiązanie krok po kroku

Aby dojść do właściwego wyniku równania 40 + 5 × 8 − 5 × 2, musimy pamiętać o właściwej kolejności wykonywania działań matematycznych. Najpierw bierzemy się za mnożenie, a w dalszej kolejności przechodzimy do dodawania i odejmowania.

1. Pierwszy krok to mnożenie:

5 × 8 = 40

5 × 2 = 10

Po wyliczeniu mnożenia mamy:

40 + 40 − 10

2. W drugim kroku dodajemy:

40 + 40 = 80

Co daje nam takie działanie:

80 − 10

3. Na koniec zostaje odejmowanie:

80 − 10 = 70

Właściwy wynik to: 40+5×8−5×2=70

Udało wam się podać poprawny wynik w mniej niż 10 sekund? Jeśli tak było, należą się wam wielkie brawa za bystrość umysłu!