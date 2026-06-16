To żeńskie imię nosi w Polsce niespełna 300 kobiet. Ma zagraniczne pochodzenie i oznacza "błyszczącą"

To żeńskie imię o pięknym znaczeniu w Polsce nie zdobyło wielkiego uznania.

Tylko niespełna 300 kobiet w całym kraju nosi to intrygujące imię, które jest kojarzone z inteligencją, niezależnością i wyjątkową osobowością.

Odkryj pochodzenie i znaczenie tej wyjątkowej formy.

Jak wynika z rejestru PESEL, polscy rodzice nadal najchętniej decydują się na imiona tradycyjne i klasyczne. Na szczycie list popularności od lat niezmiennie królują takie imiona jak Anna, Katarzyna czy Maria. Chociaż w pewnym momencie młodzi rodzice często wybierali formy o międzynarodowym brzmieniu, takie jak Angelika czy Nikola, to imię Nora nie zdołało przebić się do głównego nurtu i obecnie należy do najrzadziej spotykanych w naszym kraju.

Znaczenie i pochodzenie imienia Nora

Imię Nora zazwyczaj traktowane jest jako zdrobnienie lub skrócona wersja imion takich jak Eleonora, Honora czy Leonora. Jego etymologia jest zróżnicowana i wywodzi się z wielu kultur. W zależności od interpretacji tłumaczy się je jako „światło”, „honor”, a w języku arabskim nawiązuje do słowa „nur”, które oznacza „blask” lub „światłość”. Osobom noszącym to imię często przypisuje się pogodę ducha, inteligencję i dużą niezależność. Subtelne brzmienie i pozytywne konotacje sprawiają, że Nora to ciekawy wybór dla osób szukających nowoczesnej, ale i klasycznej formy dla dziecka.

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Jakie cechy przypisuje się kobietom o imieniu Nora?

Kobietom, które noszą to imię, często przypisuje się cechy takie jak duża wrażliwość, kreatywność oraz rozwinięta empatia. Uważa się, że są to osoby bardzo otwarte na nowości, ambitne i zdolne do nawiązywania głębokich relacji międzyludzkich. W oczach innych Nora jawi się jako kobieta pełna wdzięku, bardzo samodzielna i niezwykle pewna siebie w życiowych sytuacjach.

Popularność imienia Nora w Polsce. Liczba nadań zaskakuje

Nawet w okresie, gdy krótkie, nowoczesne i łatwe do wymówienia za granicą imiona święciły triumfy, Nora nie zdobyła serc polskich rodziców. Zgodnie z danymi rejestru PESEL, w Polsce żyją obecnie zaledwie 273 kobiety noszące to imię jako pierwsze, co daje mu dopiero 860. miejsce w ogólnopolskim zestawieniu. W zeszłym roku imię to nadano tylko 5 dziewczynkom, co i tak stanowi rekordowy wynik na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat.

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