Chwila nieuwagi i dramat. Potężna maszyna przejechała rowerzystkę. „Krzyczała spod pojazdu”

Do bardzo niebezpiecznego incydentu doszło na ulicy Fabrycznej w Pobiedziskach w poniedziałek, 15 czerwca, krótko po godzinie 19:10. Jako pierwszy o tym wstrząsającym zdarzeniu napisał lokalny serwis epoznan.pl, którego zgłosił się świadek zdarzenia.

Według jego relacji, dwie rowerzystki zamierzały włączyć się do ruchu na drodze krajowej numer 5. Tuż za nimi znajdował się ciężki sprzęt budowlany marki Manitou. W momencie, gdy pierwsza z cyklistek wjechała na jezdnię, operator maszyny najprawdopodobniej założył, że trasa jest już pusta. Mężczyzna niespodziewanie wcisnął gaz i z impetem najechał na drugą z pań, która wciąż czekała na swój manewr.

Kobieta krzyczała spod maszyny. Nie mogłem tego znieść i pojechałem dalej – dodał świadek.

Obserwujący całą sytuację mężczyzna początkowo chciał natychmiast ruszyć na ratunek poszkodowanej. Kiedy jednak zawrócił na miejsce uderzenia, zauważył spory tłum ludzi otaczających ranną seniorkę, a jeden z obecnych przechodniów zdążył już zaalarmować odpowiednie służby ratunkowe.

Wiadomość o tragicznie wyglądającym zdarzeniu oficjalnie potwierdzili przedstawiciele straży pożarnej. Funkcjonariusze policji cały czas badają szczegółowy przebieg oraz wszelkie przyczyny tego poważnego potrącenia. Na ten moment brakuje szczegółowych informacji o aktualnym stanie zdrowia seniorki oraz rozległości odniesionych przez nią obrażeń.

O godzinie 19:09 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie dotyczące traktora, który przejechał kobietę na rowerze. Na miejsce zostały zadysponowane 4 nasze zastępy. Poszkodowana kobieta została zabrana do szpitala – przekazał dyżurny Wielkopolskiej Straży Pożarnej cytowany przez epoznan.pl.