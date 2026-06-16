Lej trąby powietrznej nad kujawsko-pomorskim. Groza w Tuszynkach

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-16 19:54

Dziś, we wtorek 16 czerwca po południu nad miejscowością Tuszynki w województwie kujawsko-pomorskim uformował się tak zwnay lej kondensacyjny. Zalążek trąby powietrznej został uwieczniony na fotografii udostępnionej przez Sieć Obserwatorów Burz.

Tuszynki
Autor: Użytkownik Systemu Raportów, Mateusz/Sieć Oberwatoró Burz

Lej kondensacyjny w miejscowości Tuszynki. Mieszkańcy obserwowali zalążek trąby powietrznej

We wtorek 16 czerwca nad województwem kujawsko-pomorskim pojawiła się trąba powietrzna! A przynajmniej jej zalążek. W okolicach godziny 13:00 nad miejscowością Tuszynki uformował się lej kondensacyjny, przypominający z wyglądu odwrócony stożek. Ten specyficzny wirujący słup powietrza uchodzi za wczesne stadium tornada, różnica między tymi zjawiskami polega na tym, że w przypadku leja nie styka się on z powierzchnią ziemi lub wody. O prawdziwej i niszczycielskiej trąbie powietrznej możemy mówić w sytuacji, gdy wir dotknie ziemi czy na przykład morza.

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Sieć Obserwatorów Burz pokazała zdjęcie. Komunikat dla świadków zjawiska

Informację o niepokojącym incydencie opublikowała Sieć Obserwatorów Burz, która monitoruje sytuację meteorologiczną w Polsce: „Kolejny w ostatnich dniach lej pojawił się w okolicach godziny 13 w miejscowości Tuszynki w woj. kujawsko - pomorskim. Nie mamy informacji o kontakcie leja kondensacyjnego z ziemią. Jeśli widzieliście to zjawisko i dysponujecie jakimiś materiałami je dokumentującymi - koniecznie je podeślijcie! Fot. Użytkownik Systemu Raportów, Mateusz”. Wystąpienie tego zjawiska ma bezpośredni związek z burzową pogodą, w ostatnich dniach podobne zjawiska obserwowano także innych regionach naszego kraju.

Mechanizm powstawania leja kondensacyjnego opiera się na intensywnym skraplaniu pary wodnej w rotującym prądzie powietrza tuż pod podstawą masywnej chmury burzowej. Wypiętrzaniu się takich komórek sprzyja napływ chłodniejszych mas z północy nad znacznie nagrzaną powierzchnię, co wywołuje silne prądy wznoszące. Zawirowania wiatru na różnych wysokościach wprawiają te prądy w gwałtowny ruch obrotowy. 

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