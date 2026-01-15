Anna Lewandowska na mrozie z bosymi stópkami przyłapana przez paparazzi. Mamy zdjęcia z bliska. Niebywała lekkomyślność!

Anna Lewandowska, w różowej kreacji niczym lalka Barbie, reprezentowała Roberta Lewandowskiego na Gali Mistrzów Sportu.

Anna Lewandowska przypominała lalkę Barbie i reprezentowała Roberta Lewandowskiego

Anna Lewandowska była jedną wielu gwiazd, który zaszczyciły swoją obecnością na Gali Mistrzów Sportu. Żona Roberta Lewandowskiego reprezentowała męża, który odebrał nagrodę "Czempiona Stulecia", a w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca w Polsce w 2025 roku zajął szóste miejsce (tu prezentujemy wyniki plebiscytu). Kapitan naszej reprezentacji nie mógł osobiście pojawić się na gali, bo w tym czasie jego FC Barcelona w Arabii Saudyjskiej szykowała się do finału Superpucharu Hiszpanii. Dzień później, w niedzielę, 12 stycznia, Barca pokonała Real Madryt 3:2 i zdobyła trofeum. Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. "Lewa" podczas Gali Mistrzów Sportu zachwyciła swoją różową kreacją z wielkim dekoltem, w której - zdaniem niektórych obserwatorów - przypominała lalkę Barbie. Niestety Anna Lewandowska już po wyjściu z Teatru Wielkiego, gdzie odbywał się bal, zachowała się bardzo nieodpowiedzialnie. Na dworze bowiem szalał siarczysty mróz, a ona wyszła w sandałkach z bosymi stópkami!

Tak Anna Lewandowska wyszła na mróz

Niebywała lekkomyślność żony Roberta Lewandowskiego została uchwycona przez paparazzi. W naszej galerii pod artykułem prezentujemy z bliska zdjęcia stóp "Lewej". Mimo że Anna Lewandowska na mrozie przybywała względnie krótko, to i tak mogła w tym czasie złapać jakieś przeziębienie. Po co tak igrać ze zdrowiem?! Jakby tego było mało, żona kapitana reprezentacji Polski nie założyła czapki. Podobną niefrasobliwością wykazały się inne uczestniczki Gali Mistrzów Sportu - Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. One jednak przynajmniej nie wyszły na mróz z bosymi stopami.

Galeria: Anna Lewandowska na mrozie z bosymi stopami i na Gali Mistrzów Sportu