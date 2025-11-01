Justyna Kowalczyk-Tekieli udostępniła nagranie z mężem i synem. Trudno powstrzymać łzy

Justyna Kowalczyk pokazała nagranie z mężem i synem. To działo się kilka dni przed tragicznym wypadkiem

Justyna Kowalczyk-Tekieli ponad dwa lata temu straciła męża w tragicznym wypadku w szwajcarskich Alpach. Kacper Tekieli został porwany przez lawinę 17 maja 2023 roku, gdy schodził ze szczytu Jungfrau. Parę połączyło nie tylko uczucie, ale też właśnie pasja do aktywności fizycznej – na wiele wypraw i wspinaczek wybierali się wspólnie, nawet gdy Justyna Kowalczyk-Tekieli była w ciąży, czy tuż po urodzeniu dziecka. W maju 2023 roku Tekieli rozpoczął projekt jak najszybszego wejścia na wszystkie 82 czterotysięczniki, a we wszystkim wspierała go rodzina – cała trójka poruszała się po Alpach kamperem, a Tekieli między szczytami poruszał się na rowerze bądź na nartach.

Niepublikowane zdjęcia Justyny Kowalczyk ujrzały światło dzienne! Mistrzyni ujawniła nieznany fakt ze swojego życia

Śmierć Kacpra Tekieliego bardzo mocno odbiła się na Justynie Kowalczyk-Tekieli, która wcześniej nie miała szczęścia w życiu prywatnym, a gdy je znalazła, to zostało jej ono odebrane po paru latach w bardzo brutalny sposób. Wielokrotnie wspomina ona swojego ukochanego męża i ojca swojego syna. Nie inaczej jest także dziś, w Święto Zmarłych 1 listopada 2025.

Nie żyje słynny mistrz olimpijski. Odd Martinsen zdobył trzy medale na igrzyskach

Justyna Kowalczyk-Tekieli postanowiła oblikować na swoim profilu na Facebooku bardzo krótkie, bo ledwo 3 sekundowe nagranie, ale wyraża ono więcej, niż tysiąc słów. Nagranie pochodzi właśnie z maja 2023 roku i zostało zrobione najpewniej kilka dni przed tragicznym wypadkiem Kacpra Tekieliego. Widać na nim kampera małżeństwa, przy którym kuca mąż Justyny Kowalczyk-Tekieli, a ich synek Hugo idzie w jego stronę. Polska mistrzyni nie opisała nagrania w jakiś szczególny sposób, ale też nie musiała. Dodała do niego dwa serca, czerwone oraz czarne, a także hashtag „Święto Zmarłych”. Post na Facebooku zebrał ponad 6 tysięcy reakcji, lecz nie można go komentować.

Justyna Kowalczyk-Tekieli wciąż imponuje formą! Co za wynik, można tylko pozazdrościć