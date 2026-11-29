Lewandowski zamówił luksusowy katamaran za ponad 33 miliony złotych

Nabytek napastnika Chicago Fire to model 80 Sunreef Power NEXT, który powstanie w stoczni Sunreef Yachts. Jednostka będzie miała niemal 24 metry długości i aż 12 metrów szerokości. Jej powierzchnia mieszkalna ma wynosić około 366 metrów kwadratowych.

Katamaran miał zostać przygotowany zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami polskiego piłkarza. Według dostępnych szacunków cena takiego modelu przekracza 8 milionów euro, co po przeliczeniu daje około 33,6 miliona złotych.

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Na pokładzie nie zabraknie udogodnień charakterystycznych dla najbardziej ekskluzywnych jednostek. Projekt przewiduje między innymi przestronny garaż przeznaczony na skutery wodne, eleganckie strefy wypoczynkowe oraz miejsca do spożywania posiłków na świeżym powietrzu.

Do dyspozycji będzie również górny pokład typu flybridge. Szczególnym elementem katamaranu ma być Ocean Lounge, czyli otwarta przestrzeń znajdująca się blisko powierzchni wody. Została zaprojektowana z myślą o opalaniu, relaksie i uprawianiu sportów wodnych.

Robert Lewandowski został ambasadorem polskiej marki

Zakup jachtu to niejedyny związek piłkarza z gdańskim producentem. Lewandowski dołączył również do grona ambasadorów Sunreef Yachts. Wśród sportowców współpracujących z firmą znajdują się także kierowca Formuły 1 Fernando Alonso oraz tenisowa legenda Rafael Nadal.