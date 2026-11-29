W losowaniu Lotto z dnia 28 listopada 2026 roku rozbito gigantyczną kumulację.

Jeden szczęśliwy gracz wygrał astronomiczną kwotę 27 671 458,10 zł.

Ponadto, 63 osoby zdobyły wygrane II stopnia po 11 173,00 zł, a tysiące innych graczy cieszyło się z niższych wygranych.

Szczęśliwiec rozbił bank i zgarnął ponad 27 milionów złotych!

To był wyjątkowo szczęśliwy dzień dla osoby, która poprawnie wytypowała wszystkie liczby. Jak poinformował w oficjalnym komunikacie prasowym Totalizator Sportowy, w losowaniu Lotto z dnia 28 listopada 2026 roku stwierdzono dokładnie jedną wygraną I stopnia. Szczęśliwy gracz, który jako jedyny bezbłędnie skreślił wymagane liczby, wzbogaci się o astronomiczną kwotę 27 671 458,10 zł.

Wielomilionowa kumulacja rosła od dłuższego czasu, przyciągając przed ekrany telewizorów i do kolektur tłumy chętnych na zmianę swojego życia. Ostatecznie tylko jedna osoba w kraju może świętować zdobycie tego niewyobrażalnego majątku. Warto jednak dodać, że sobotnie losowanie przyniosło radość również tysiącom innych graczy, którzy otarli się o główną wygraną.

W tym samym losowaniu odnotowano bowiem 63 wygrane II stopnia, z których każda jest warta 11 173,00 zł. Ponadto 4204 osoby trafiły „czwórkę”, co przełożyło się na wygrane III stopnia w wysokości 261,90 zł. Najliczniejszą grupą zwycięzców są gracze, którzy trafili „trójkę” – odnotowano aż 76 643 wygrane IV stopnia, płatne po 35,00 zł każda.

Lokalizacja, w której odnotowano "szóstkę" nie została jeszcze ujawniona. W związku z tym, że w głównym losowaniu Lotto padła wygrana pierwszego stopnia, wielka kumulacja została rozbita. W najbliższym losowaniu gwarantowana pula na wygrane I stopnia w Lotto zostanie zresetowana i wyniesie równe 3 000 000 zł.

Jakie wygrane padły w dodatkowej grze?

Równolegle z głównym losowaniem odbyło się losowanie Lotto Plus, które również przyniosło spore emocje, choć tym razem nikomu nie udało się zdobyć głównej nagrody. Jak wynika z oficjalnych danych przekazanych przez Totalizator Sportowy, w Lotto Plus z dnia 28 listopada 2026 roku nie stwierdzono wygranych I stopnia.

W Lotto Plus odnotowano 48 wygranych II stopnia, z których każda zasili konto graczy kwotą 3500,00 zł. Z kolei wygrane III stopnia (za trafienie czterech liczb) odnotowało 3512 osób – otrzymają one po 100,00 zł.

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