Wisła Kraków - Motor Lublin 1:1 (0:0) (Youan 79' - Meyer 83')

Wisła Kraków: Łubik - Giger, Uryga, Grujcić, Krzyżanowski - Duda, Carbo, Duarte, Ertlthaler (57' Youan), Bożić (80' Kuziemka) - Rodado.

Motor Lublin: Tratnik - Lukoszek, Bartoš, Plavotić, Luberecki (71' Santos) - Bourhane, Simon, Rony Lopes (90+3' Posmyk) - Ndiaye, Ronaldo (86' Aiko), Czubak (71' Łęgowski).

Sędzia: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn)

Widzów: 30351

Obie drużyny dążyły do udanego zakończenia listopada w rozgrywkach ligowych, a ich styl gry zapowiadał widowisko z licznymi okazjami strzeleckimi. Choć przed pierwszym gwizdkiem ważyły się losy występu jednego z czołowych polskich napastników ligi, Karola Czubaka, snajper gości wyszedł ostatecznie w podstawowej jedenastce.

Przed rozpoczęciem rywalizacji pamięć ofiar zamachu terrorystycznego w Krakowie uczczono minutą ciszy. Zawodnicy zaangażowali się także w wsparcie pozasportowej kampanii Movember.

„Po spotkaniu wszystkie meczowe koszulki zawodników, którzy pojawią się na boisku, trafią na licytacje. Część środków z licytacji zostanie przekazana na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, by wesprzeć zakup pierwszego w Małopolsce systemu do biopsji fuzyjnej prostaty” - przekazali przedstawiciele Wisły Kraków w serwisie X (dawniej Twitter).

Pierwsza odsłona spotkania nie przyniosła wielkich emocji, a odnotować można jedynie obronione przez bramkarzy strzały Christophera Simona oraz Angela Rodado, przy czym efektowna interwencja Marcela Łubika była szczególnie wdzięcznym obiektem dla fotoreporterów. Największe poruszenie wywołał silny wiatr, który wtłoczył na murawę jedną z reklam. Boczny obrońca Dawid Krzyżanowski przyznał przed kamerami Canal+ Sport, że 4 stopnie mrozu i porywisty wiatr utrudniały grę, jednak nie szukał w pogodzie wymówek, a po przerwie należało oczekiwać lepszego widowiska.

Dwa spalone i świetna końcówka. Jak padły bramki w meczu Wisła - Motor?

W 67. minucie po podaniu rezerwowego Elie Youana piłkę w siatce umieścił Angel Rodado, jednak trafienie nie zostało uznane z powodu wcześniejszego spalonego asystenta. Ofsajd uchronił przed konsekwencjami Christophera Simona, który wcześniej niepotrzebnie stracił piłkę na własnej połowie. Wisła zyskiwała coraz większą przewagę, a w 72. minucie po wejściu w pole karne uderzał Frederico Duarte, lecz jego próbę zatrzymał Gasper Tratnik.

Niewykorzystane okazje szybko mogły się zemścić na krakowianach. W 74. minucie do bramki gospodarzy trafił Rony Lopes, jednak „Białą Gwiazdę” uratowała analiza VAR, która wykazała minimalnego spalonego podającego do Portugalczyka Jacquesa Mbaye Ndiaye.

Prawidłowo zdobyta bramka padła w 79. minucie, gdy Frederico Duarte dograł na środek pola karnego do Elie Youana, a ten świetnym strzałem nie dał szans Gasperowi Tratnikowi. Lubelski zespół natychmiast ruszył do ataku i już w 83. minucie doprowadził do wyrównania. Po centrze Rony'ego Lopesa z rzutu rożnego do piłki ruszył Paskal Meyer, a futbolówka odbiła się jeszcze od Alana Urygi i wpadła do siatki strzeżonej przez Marcela Łubika.

Ostatnie dwadzieścia minut przyniosło bardzo ciekawe widowisko. Motor Lublin został pierwszym zespołem w tym sezonie, który nie przegrał z Wisłą na jej stadionie, i z pewnością „powinien szanować ten punkt”.

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