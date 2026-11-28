Śmierć Michała Oksińskiego nie zakończyła trudnej i budzącej emocje sprawy jego pochówku. 24-latek zmarł 9 listopada w szpitalu, kilka dni po krwawych wydarzeniach w Krakowie. Wcześniej, według ustaleń śledczych, zamordował swoich rodziców i siostrę w Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie przeprowadził atak w centrum Krakowa. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych.

Po śmierci mężczyzny pojawił się jednak kolejny problem. Przez pewien czas nikt z uprawnionych członków rodziny nie zgłaszał się po jego ciało. Sprawa pochówku zaczęła budzić coraz większe zainteresowanie.

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Rodzina nie chciała odebrać ciała. Pojawił się pomysł przekazania go na cele naukowe

Początkowo żaden z bliskich Michała Oksińskiego nie zdecydował się odebrać jego ciała z Zakładu Medycyny Sądowej. W takiej sytuacji obowiązek zorganizowania pochówku spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce zgonu. W tym przypadku byłby to Kraków.

Do sprawy odniósł się prezydent miasta Łukasz Gibała. W niedzielę, 15 listopada, zapowiedział, że nie chce, aby Kraków organizował pogrzeb zamachowca. Zamiast tego zamierzał podjąć działania, by ciało mężczyzny zostało przekazane na cele naukowe i medyczne, m.in. do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczelnia nie chciała jednak spekulować na ten temat.

– Żaden wniosek do nas jeszcze nie wpłynął i dlatego nie będziemy dywagować w tak delikatnej sprawie – przekazał „Super Expressowi” Adam Koprowski, szef Centrum Prasowego UJ.

Prokuratura potwierdzała wówczas, że jeśli nikt z rodziny nie odbierze ciała, pochówek zostanie zorganizowany zgodnie z obowiązującymi procedurami.

– Nie będziemy informować o dacie i miejscu pochówku zamachowca – mówił prok. Eryk Stasielak, szef Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej.

Babcia zmieniła bieg sprawy. Rodzina chciała go pochować

Sytuacja zmieniła się, gdy do prokuratury zgłosiła się osoba z najbliższej rodziny Michała Oksińskiego, deklarując chęć odebrania jego ciała. Jak ustaliło Radio ESKA, pogrzebem zainteresowały się 80-letnia babcia mężczyzny. Bliscy chcieli, by został pochowany w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego.

Rodzina miała być jednak podzielona w kwestii tego, jak powinien wyglądać grób. Według nieoficjalnych informacji pojawiły się rozbieżności dotyczące tego, czy na mogile powinno znaleźć się nazwisko Oksińskiego, czy też miałby spocząć anonimowo.

Prokuratura potwierdziła, że jeden z członków rodziny zgłosił chęć odebrania ciała. Konieczne było jeszcze przeprowadzenie dodatkowych badań. Po ich zakończeniu ciało mogło zostać wydane bliskim.

Proboszcz nie zgodził się na pochówek w Waśniowie. Głos zabrała kuria

Kolejną przeszkodą okazało się miejsce pochówku. Rodzina chciała, by Michał Oksiński spoczął na cmentarzu parafialnym w Waśniowie. Na tej samej nekropolii 16 listopada pochowano jego rodziców – Janusza i Renatę – oraz 21-letnią siostrę Magdalenę, których wcześniej zamordowano w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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Pojawiła się jednak informacja, że proboszcz administrujący cmentarzem nie wyraził zgody na pochówek 24-latka. Sprawą zainteresowało się Radio ESKA, które zwróciło się o stanowisko do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

Odpowiedź duchownych była jednoznaczna. Kuria zadeklarowała, że jeśli osoba prawnie upoważniona wskaże cmentarz na terenie diecezji, pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą.

Jeżeli osoba prawnie upoważniona do podjęcia decyzji o miejscu pochówku wskaże cmentarz znajdujący się na terenie Diecezji, taki pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą, z zachowaniem prawa kanonicznego oraz przepisów liturgicznych, bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności – przekazał ks. dr Grzegorz Staszczak, notariusz Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.

Ostatecznie ciało Michała Oksińskiego zostało skremowane, a jego prochy miały spocząć właśnie w Waśniowie.

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Pogrzeb w tajemnicy. Michał Oksiński spoczął w piątek, 27 listopada

Sprawa, która przez kilkanaście dni wywoływała kolejne pytania, zakończyła się w piątek, 27 listopada. Jak ustaliło Radio ESKA, Michał Oksiński został pochowany na cmentarzu parafialnym w Waśniowie, w województwie świętokrzyskim. Uroczystość odbyła się w całkowitej dyskrecji.

W ostatnim pożegnaniu 24-latka uczestniczyło tylko kilku członków najbliższej rodziny. Nie było przemówień ani oficjalnych wystąpień. Ceremonia trwała zaledwie kilka minut. Obecni byli również ksiądz z krzyżem oraz kościelny.

Urnę z prochami Oksińskiego złożono na tej samej nekropolii, na której wcześniej pochowano jego rodziców i siostrę. Tym samym zakończyły się trwające od śmierci mężczyzny ustalenia dotyczące tego, kto i gdzie go pochowa.

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