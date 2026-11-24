Proboszcz cmentarza w Waśniowie nie wyraził zgody na pochówek 24-latka, który wcześniej zabił swoich rodziców i siostrę.

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu zapowiedziała, że pogrzeb na terenie diecezji odbędzie się, jeśli takie miejsce wskaże osoba prawnie do tego upoważniona.

W oficjalnej odpowiedzi znalazło się stwierdzenie: „bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności”.

Msza za zamachowca Michała Oksińskiego w Bazylice Mariackiej w Krakowie

Pogrzeb zamachowca z Krakowa. Kuria w Sandomierzu reaguje na decyzję proboszcza

Sprawa dotyczy 24-letniego Michała Oksińskiego, który dopuścił się zamachu terrorystycznego i wielokrotnego zabójstwa w Ostrowcu Świętokrzyskim i Krakowie. Wcześniej informowaliśmy, że prochy mężczyzny nie zostaną pochowane na cmentarzu w Waśniowie, bo proboszcz administrujący nekropolią nie wyraził zgody na taki pochówek.

Po śmierci 24-latka jego ciało odebrała babcia. Kobieta nie zgodziła się na przekazanie zwłok na cele naukowe. Ostatecznie mężczyzna został skremowany. Rodzina musi teraz zdecydować, gdzie zostaną złożone jego prochy.

Po decyzji proboszcza Radio ESKA zwróciło się do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu z prośbą o komentarz. Odpowiedź duchownych zawiera deklarację dotyczącą ewentualnego pogrzebu na terenie diecezji.

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„Bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności”

Kuria poinformowała, że po zweryfikowaniu otrzymanych informacji przedstawia następujące stanowisko:

„Jeżeli osoba prawnie upoważniona do podjęcia decyzji o miejscu pochówku wskaże cmentarz znajdujący się na terenie Diecezji, taki pogrzeb odbędzie się zgodnie z jej wolą, z zachowaniem prawa kanonicznego oraz przepisów liturgicznych, bez względu na jakiekolwiek przeciwne okoliczności” – przekazał ks. dr Grzegorz Staszczak, notariusz Kurii Diecezjalnej. W piśmie dodano, że stanowisko zostało zakomunikowane wszystkim zainteresowanym stronom.

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Zabił sześć osób na Rynku Głównym. Wcześniej zamordował własną rodzinę

Do tragedii doszło 7 listopada 2026 r. 24-letni Michał Oksiński, mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, najpierw zabił w rodzinnym mieszkaniu swoich rodziców i 21-letnią siostrę. Następnie wsiadł do samochodu i pojechał do Krakowa. Około godz. 15 wjechał na Rynek Główny i okoliczne ulice, gdzie strzelał do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kolejnych 15 osób zostało rannych. Napastnika obezwładnili policjanci, ale podczas interwencji postrzeleni zostali również dwaj funkcjonariusze.

Michał Oksiński zmarł 9 listopada w krakowskim szpitalu, zanim śledczy zdążyli przedstawić mu zarzuty. Motyw jego działania nie został dotąd ustalony. Prokuratura zakwalifikowała atak w Krakowie jako czyn o charakterze terrorystycznym.

Źródło: Radio ESKA