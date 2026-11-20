Pomysł zorganizowania przemarszu narodził się oddolnie wśród lokalnej społeczności. Wszystko zaczęło się od publikacji w mediach społecznościowych, gdzie Henryk Kraska zapytał w swoim wpisie o możliwość przygotowania takiego wydarzenia. Inicjatywę szybko podchwyciła Zuzanna Wojtas, która wraz z zespołem wolontariuszy zajęła się koordynacją całego przedsięwzięcia. Jak zwracają uwagę sami organizatorzy, dramaty relacjonowane w telewizji często wydają się bardzo odległe, ale kiedy tragedia uderza bezpośrednio w sąsiadów oraz znajomych z rodzinnej miejscowości, mieszkańcy nie mogą pozostać obojętni wobec takiego cierpienia.

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Marsz Pamięci w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dokładna trasa i harmonogram

Wydarzenie zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada, a jego początek wyznaczono na godzinę 17:00. Ze względu na prace remontowe prowadzone obecnie na miejskim Rynku, organizatorzy musieli zmienić pierwotnie zakładany punkt zbiórki i zdecydowali, że uczestnicy zgromadzenia spotkają się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury (OBK).

Uczestnicy wydarzenia przejdą wyznaczoną trasą prowadzącą przez ścisłe centrum Ostrowca Świętokrzyskiego.

Początek zgromadzenia zaplanowano na godzinę 17:00 na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Następnie kolumna skieruje się na ulicę Polną, skąd przejdzie bezpośrednio w ulicę Iłżecką. W okolicach ulicy Nowej przewidziano krótki postój, który pozwoli zebranym na moment wyciszenia oraz głębokiej zadumy. W dalszą drogę uczestnicy ruszą ponownie ulicą Iłżecką, a potem przejdą przez ulicę Okólną i Aleję 3 Maja. Cały przemarsz zakończy się na parkingu przy Zakładowym Domu Kultury (ZDK), zlokalizowanym dokładnie naprzeciwko budynku Komendy Powiatowej Policji.

Organizatorzy Marszu Pamięci apelują o brak politycznych symboli

Całe wydarzenie odbędzie się pod przewodnim hasłem „Łączy nas pamięć. Jednoczy sprzeciw wobec przemocy”. Osoby odpowiedzialne za organizację inicjatywy od samego początku wyraźnie zaznaczają, że zgromadzenie ma mieć wyłącznie społeczny, godny oraz całkowicie apolityczny wymiar.

W planie poniedziałkowego przemarszu nie ma miejsca na żadne oficjalne przemowy czy wystąpienia polityków. Koordynatorzy akcji zwrócili się do mieszkańców z prośbą, aby nie przynosili ze sobą żadnych emblematów partyjnych, barw klubowych ani logotypów organizacji. Wyrazem obecności i hołdem oddanym tragicznie zmarłym mają być jedynie białe kwiaty lub zapalone znicze.

Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego podziękują policjantom z Krakowa

Finał poniedziałkowego zgromadzenia przed siedzibą powiatowej komendy nie jest przypadkowy i niesie ze sobą wyjątkowe przesłanie. Uczestnicy przemarszu zamierzają w tym miejscu podziękować mundurowym za ich codzienny trud, a przede wszystkim oddać hołd bohaterskim policjantom z Krakowa, którzy ryzykując własnym życiem powstrzymali napastnika podczas zdecydowanej akcji na tamtejszym Rynku.

Kim był Michał Oksiński? Kulisy zbrodni w Ostrowcu Świętokrzyskim i Krakowie

Dramatyczne wydarzenia, które skłoniły mieszkańców do wyjścia na ulice, rozegrały się w pierwszych dziesięciu dniach listopada 2026 roku. Za atakami stał 24-letni Michał Oksiński, mieszkający w bloku przy ulicy Tylnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego rodzina pochodziła z gminy Waśniów. Mężczyzna z wykształcenia był tokarzem po miejscowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a zawodowo pracował w Ostrowieckich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych. Od początku bieżącego roku 24-latek miał legalne pozwolenie na broń sportową i regularnie ćwiczył strzelanie w starachowickim klubie „Świt”.

Pierwszy akt tego dramatu rozegrał się w rodzinnym domu sprawcy w nocy z 6 na 7 listopada 2026 roku. W ostrowieckim mieszkaniu Michał Oksiński zamordował z broni palnej swoich najbliższych, oddając śmiertelne strzały do 53-letniego ojca Janusza, 51-letniej matki Renaty i studiującej malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 21-letniej siostry Magdaleny. Napastnik nie oszczędził nawet zwierząt i zabił w lokalu dwa domowe koty.

Kolejna część tragedii miała miejsce w sobotę, 7 listopada, około godziny 15:00 na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie sprawca wjechał od strony ulicy Sławkowskiej czarnym subaru należącym do jego ojca. Mężczyzna miał na sobie mundur moro oraz kamizelkę kuloodporną, a w bagażniku auta przewoził zapas amunicji i kilkanaście sztuk broni. Napastnik zaczął strzelać z karabinu do przypadkowych przechodniów, w wyniku czego śmierć poniosło 6 osób, w tym czterech Polaków oraz obywatele Austrii i Wielkiej Brytanii, a kilkanaście kolejnych osób, wliczając dwóch interweniujących funkcjonariuszy, odniosło obrażenia.

Finał policyjnego pościgu rozegrał się na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej, gdzie mundurowi postrzelili agresora. Ciężko ranny zamachowiec został przewieziony w stanie krytycznym do krakowskiego szpitala, w którym zmarł w poniedziałek, 9 listopada, dokładnie o godzinie 4:30 nad ranem.

Ostatnie pożegnanie zamordowanych członków rodziny Oksińskich odbyło się w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, a ich ciała spoczęły we wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym w Waśniowie. Krewni ofiar podjęli jednocześnie stanowczą decyzję i kategorycznie odmówili zorganizowania pogrzebu samemu mordercy.