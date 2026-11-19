Pogoda w Kielcach: 20-22 listopada

Weekend w Kielcach przyniesie zmienną aurę, z wyraźnym ochłodzeniem i powrotem opadów deszczu. Największa zmiana temperatury nastąpi między piątkiem a sobotą, kiedy to słupki rtęci spadną o kilka stopni. Choć wiatr przez cały czas będzie umiarkowany, to właśnie temperatura i deszcz zadecydują o charakterze najbliższych dni.

Deszczowy i ciepły piątek

Początek weekendu, 20 listopada, zapowiada się w Kielcach jako najcieplejszy, ale jednocześnie najbardziej deszczowy dzień. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 9 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do około 4°C. Przez cały dzień należy spodziewać się słabych opadów deszczu. Towarzyszyć im będzie wiatr wiejący z prędkością około 4 m/s.

Nagłe ochłodzenie w sobotę

Sobota, 21 listopada, przyniesie gwałtowną zmianę aury. Temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 3 stopni Celsjusza. Noc z soboty na niedzielę będzie najzimniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około -2°C. Najważniejszą informacją jest jednak brak opadów – prognozy wskazują na niewielkie zachmurzenie. Wiatr utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek, osiągając prędkość około 4 m/s.

Niedziela z powrotem deszczu

Ostatni dzień weekendu, 22 listopada, nie będzie już tak pogodny. Do Kielc wrócą słabe opady deszczu. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie z soboty i wyniesie maksymalnie około 3 stopnie Celsjusza. Noc będzie nieco cieplejsza, z temperaturą w okolicach zera. Wiatr może być odczuwalny nieco mocniej, wiejąc z prędkością około 4 m/s.

Jak zaplanować weekend w Kielcach?

Zmienna pogoda w Kielcach może wpłynąć na weekendowe plany. Deszczowy piątek to dobry moment na nadrobienie zaległości w domu lub wybranie się w miejsca pod dachem. Sobota, mimo niskiej temperatury, będzie jedynym dniem bez deszczu, co stwarza idealną okazję do dłuższego spaceru czy aktywności na świeżym powietrzu – trzeba tylko pamiętać o ciepłym ubraniu. Z kolei w niedzielę, ze względu na powracające opady, warto mieć w zanadrzu plan awaryjny na spędzenie czasu w pomieszczeniach.

Dane pogodowe: OpenWeather