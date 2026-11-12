Pogrzeb Doroty Baran, ofiary zamachu w Krakowie. 61-latka spoczęła w rodzinnej Zielonce

Planowała kolejne dni, wypełnione rutynowymi zajęciami i czasem poświęcanym rodzinie. Te plany brutalnie przerwała sobota, 7 listopada. Tego dnia na Rynku Głównym w Krakowie 61-letnia Dorota Baran padła ofiarą uzbrojonego napastnika, który otworzył ogień do przechodniów. Postrzelona kobieta zmarła. Jak podkreślają jej krewni, po tym dramacie w ich życiu powstała wyrwa, której w żaden sposób nie da się już zapełnić.

Uroczystości pogrzebowe 61-letniej kobiety zorganizowano w czwartek, 12 listopada. Bliscy postanowili pochować panią Dorotę w jej rodzinnej miejscowości, czyli w Zielonce. Zdecydowano się na ten krok, mimo że zmarła przez wiele ostatnich lat zamieszkiwała razem ze swoją mamą na terenie krakowskiego Bieżanowa.

Uczestnicy ceremonii zaczęli zbierać się pod świątynią jeszcze przed godziną dwunastą. O 12.30 wspólnie odmówiono różaniec, natomiast o godzinie 13.00 ruszyła msza święta żałobna. W tym ostatnim pożegnaniu zmarłej towarzyszyli członkowie rodziny, przyjaciele oraz sąsiedzi i lokalna społeczność.

Joanna wspomina zamordowaną siostrę Dorotę Baran. Poruszający wpis w sieci

Za doniesieniami medialnymi o kolejnej osobie zabitej podczas ataku w Krakowie stoi los kobiety całkowicie oddanej swoim bliskim. Na co dzień pani Dorota sprawowała opiekę nad schorowaną 80-letnią mamą. Dbała o jej bieżące sprawy, pilnowała godzin przyjmowania lekarstw i pamiętała o małych, ale niezwykle istotnych dla seniorki gestach.

Ogromne znaczenie zmarłej dla funkcjonowania całej rodziny opisała jej siostra, pani Joanna. W pełnym emocji poście, który zamieściła w mediach społecznościowych, wspomniała o prozaicznych, codziennych obowiązkach, których 61-latka już nie dopełni.

„Teraz już nie przypomni mamie o lekach. Nie zadba o to, by kawa nie wystygła” – napisała siostra zamordowanej kobiety.

Pani Joanna zaznaczyła we wspomnieniu, że jej siostra nigdy nie szukała poklasku ani nie robiła rzeczy przynoszących światową sławę. O jej niezwykłości świadczyła nieustanna obecność, zaangażowanie w życie bliskich i zwykła troskliwość.

„Dla świata mogła być jedną z wielu. Dla nas była kimś niezastąpionym” – napisała.

Autorka wpisu poprosiła także, by wspomnienie o zamordowanej 61-latce nie zatarło się pod wpływem kolejnych informacji o krakowskim ataku. Przypomniała, że za każdą ze śmiertelnych ofiar stoją pogrążone w żałobie rodziny, którym odebrano cząstkę ich własnego świata.

Ksiądz na pogrzebie Doroty Baran mówił o tragedii w Krakowie. Apel o prawdę

Ksiądz prowadzący czwartkową ceremonię pogrzebową w swoich wystąpieniach często wracał do dramatycznych wydarzeń z centrum Krakowa, które miały miejsce pięć dni przed pochówkiem.

Wygłaszając kazanie, duchowny poruszył temat gwałtownie zakończonego życia, rozpaczy bliskich oraz wielu pytań, które nadal pozostają bez odpowiedzi. Zaznaczył wyraźnie, że rodziny zamordowanych osób mają pełne prawo odczuwać ból, niezgodę na niesprawiedliwość oraz głęboką żałobę.

Duchowny wymienił prawdę, miłość oraz ciszę jako trzy elementy niezbędne w trakcie mierzenia się z tak wielkim dramatem. Zaakcentował również, jak istotne jest skrupulatne zbadanie wszystkich szczegółów związanych z tym atakiem.

„Modlę się o prawdę. O prawdę, która wyzwala, pomaga zrozumieć i stoi obok sprawiedliwości. Być może na tę prawdę trzeba będzie cierpliwie czekać, ale najbliżsi mają do niej prawo” – mówił duchowny.

Kapłan dodał, że ma na myśli ustalenia całkowicie odcięte od bieżących kłótni politycznych, gry na emocjach czy prób zbijania własnego kapitału na ludzkim nieszczęściu.

„Taką prawdę nieinterpretowaną, niewykorzystywaną, niesprzedawaną i niekupowaną. Tylko taką prawdę, która będzie możliwie najbliższa rzeczywistości. Na takiej prawdzie można budować przyszłość, dalsze życie i nadzieję” – zakończył homilię.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Michał zabił sześć osób

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 7 listopada, w okolicach godziny 15. Wówczas 24-letni Michał O. wjechał autem na płytę krakowskiego Rynku Głównego, po czym z bronią w ręku zaczął oddawać strzały w kierunku przebywających tam przechodniów.

Bilans tego ataku okazał się tragiczny, ponieważ życie straciło sześć osób, a piętnaście kolejnych odniosło obrażenia. Jedną ze śmiertelnych ofiar napastnika była 61-letnia Dorota Baran.

Kres działaniom szaleńca położyli funkcjonariusze policji, którzy zdecydowali się na interwencję, ryzykując własnym życiem. Postrzelony przez mundurowych agresor w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie ostatecznie zmarł.

Obecnie służby śledcze pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu tych zdarzeń. Równolegle prokuratura bada sprawę zgonu siostry oraz rodziców 24-letniego sprawcy, ponieważ ich zwłoki odkryto w domu rodzinnym mężczyzny na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

Grób Doroty Baran. Bliscy pożegnali ofiarę zamachowca z Krakowa

Uroczystość pochówku 61-letniej kobiety stanowiła dla jej krewnych niezwykle trudne przeżycie. Jeszcze kilka dni przed tragedią pani Dorota funkcjonowała swoim normalnym rytmem, skupiając się na opiece nad bliskimi. Nikt z rodziny nie zakładał, że 7 listopada przyjdzie im się pożegnać na zawsze.

Obecnie wszystkie chwile spędzone ze zmarłą zyskują dla jej bliskich zupełnie nowy wymiar. Są one świadectwem życia kobiety, która każdego dnia była oparciem dla innych, a została im odebrana w sposób nagły i bezwzględny.

Rodzina pochowała panią Dorotę w jej rodzinnej miejscowości. W naszej galerii publikujemy fotografie ukazujące miejsce jej wiecznego spoczynku.