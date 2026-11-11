Ujawniono tożsamość Brytyjczyka zabitego w Krakowie. Miał zaledwie 32 lata

Krwawy zamach na Rynku Głównym w Krakowie pozostawił po sobie sześć ofiar śmiertelnych i kilkanaście rannych osób. Wśród zabitych znaleźli się nie tylko Polacy, ale również obywatele Austrii i Wielkiej Brytanii.

Teraz brytyjskie media ujawniają nowe informacje o jednej z ofiar. Jak ustalił dziennik „The Telegraph”, 32-letnim Brytyjczykiem, który zginął podczas strzelaniny, był James Thomas Campbell ze Szkocji.

Mężczyzna pochodził z Prestwick w hrabstwie Ayrshire. Pracował jako DJ, a dodatkowo zajmował się wynajmem domku wakacyjnego na szkockiej wyspie Arran.

Jego życie zostało brutalnie przerwane w sobotę, 7 listopada, kiedy uzbrojony napastnik otworzył ogień do przypadkowych ludzi znajdujących się w centrum Krakowa.

„Mamy złamane serca”. Przyjaciel rodziny nie kryje rozpaczy

Wiadomość o śmierci Jamesa Campbella była ogromnym ciosem dla jego najbliższych.

W rozmowie z brytyjskimi dziennikarzami przyjaciel rodziny przyznał, że bliscy 32-latka są zdruzgotani i z trudem próbują oswoić się z tym, co wydarzyło się w Polsce.

– Wszyscy jesteśmy w szoku. To zbyt przygnębiające. Wiesz, przez co przeszliśmy? Mamy złamane serca – powiedział, cytowany przez brytyjskie media.

Rodzina musi teraz zmierzyć się nie tylko z nagłą stratą, ale także z formalnościami związanymi ze sprowadzeniem ciała Jamesa do Szkocji.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że udziela wsparcia bliskim zmarłego, a także rodzinie innego obywatela Wielkiej Brytanii, który został ranny podczas zamachu.

Ciało Jamesa ma wrócić do Szkocji. Policja prowadzi niezbędne czynności

W sprawę zaangażowali się również funkcjonariusze szkockiej policji.

Detektyw David McAlinden z jednostki antyterrorystycznej Police Scotland przekazał, że jednym z priorytetów jest zakończenie formalnej identyfikacji ofiary i umożliwienie sprowadzenia jej ciała do kraju.

Brytyjscy policjanci pozostają w kontakcie z polskimi służbami i wspierają rodzinę zmarłego.

Choć media ustaliły już tożsamość 32-latka, formalne procedury identyfikacyjne i związane z repatriacją ciała wymagają zakończenia.

19-letni Brytyjczyk również został postrzelony. Jego rodzina zabrała głos

Podczas zamachu w Krakowie ucierpiał także inny obywatel Wielkiej Brytanii – 19-letni Harry Marchant z Yorku. Młody mężczyzna odniósł ranę postrzałową i trafił do szpitala. Jego stan jest obecnie stabilny, jednak nadal wymaga leczenia.

Rodzina 19-latka wydała oświadczenie, w którym podziękowała polskim ratownikom, lekarzom i wszystkim osobom zaangażowanym w niesienie pomocy.

Bliscy Harry'ego poprosili również o uszanowanie ich prywatności podczas jego powrotu do zdrowia.

Kim były ofiary zamachu?

30

Zamach w Krakowie. Sześć osób nie żyje, sprawca zmarł w szpitalu

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę, 7 listopada, tuż przed godziną 15.00.

24-letni Michał O. wjechał czarnym subaru na Rynek Główny w Krakowie, a następnie rozpoczął strzelanie z broni palnej do przypadkowych przechodniów.

W wyniku ataku zginęło sześć osób – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Według podsumowania krakowskiego magistratu 16 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Napastnika powstrzymali funkcjonariusze Jakub Kulik i Artur Morański. Podczas interwencji sprawca został postrzelony. Zmarł w szpitalu w poniedziałek, 9 listopada.

Śledczy badają również okoliczności śmierci trzech osób odnalezionych w miejscu zamieszkania zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim. Byli to członkowie jego najbliższej rodziny.

Powołano specjalną grupę policyjną, której zadaniem jest wyjaśnienie pełnego przebiegu tragedii oraz motywów działania 24-latka.