Strzał w domu pod Częstochową. 66-latek z poważnymi obrażeniami głowy

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę, 11 listopada, w miejscowości Kuźnica Lechowa w gminie Mykanów. Spokojny poranek przerwała interwencja służb ratunkowych, które otrzymały zgłoszenie dotyczące mężczyzny z raną postrzałową głowy. Informację o zdarzeniu jako pierwsza podała "kłobucka.pl".

Alarm wpłynął dokładnie o godzinie 9.04. Poszkodowanym okazał się 66-letni mężczyzna. Jego obrażenia były na tyle poważne, że konieczne stało się wezwanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmigłowiec przetransportował rannego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Bialskiej w Częstochowie.

Mężczyzna przeżył postrzał, jednak według przekazanych informacji jego stan jest bardzo ciężki.

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Po przetransportowaniu do Częstochowy 66-latek trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie zajęli się nim lekarze.

Stan pacjenta wymaga pilnej pomocy medycznej.

– Poszkodowany mężczyzna przebywa na naszym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Obecnie trwają procedury medyczne mające na celu ratowanie jego zdrowia i życia – przekazała "kłobuckiej" Angelika Kawecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Na razie nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących obrażeń ani dalszego rokowania pacjenta.

Żona była w domu, a 66-latek posiadał legalną broń. Policja ujawnia pierwsze ustalenia

Sprawą zajmują się funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, którzy ustalają przebieg dramatycznych wydarzeń.

Jedną z potwierdzonych informacji jest to, że 66-latek posiadał pozwolenie na broń. Co więcej, w momencie, gdy padł strzał, w budynku znajdowała się również jego żona.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna posiadał pozwolenie na broń. W chwili, gdy padł strzał, w domu przebywała również jego żona – przekazała podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Obecność kobiety w budynku jest jednym z ustalonych elementów zdarzenia. Policja nie przekazała jednak informacji wskazujących, by miała ona jakikolwiek udział w postrzeleniu męża.

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Co naprawdę wydarzyło się w Kuźnicy Lechowej? Śledczy szukają odpowiedzi

Na obecnym etapie nie wiadomo, w jaki sposób doszło do postrzału 66-letniego mężczyzny. Policjanci nie ujawnili, kto oddał strzał ani w jakich okolicznościach doszło do użycia broni.

Funkcjonariusze prowadzą czynności mające odtworzyć przebieg wydarzeń i ustalić przyczyny zdarzenia.

Kluczowe będzie wyjaśnienie, co działo się w domu bezpośrednio przed postrzałem oraz jak doszło do odniesienia przez mężczyznę tak poważnych obrażeń.