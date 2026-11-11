Tragiczny pożar w Bielsku-Białej. Nie żyje mężczyzna, 22 osoby ewakuowane

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę, 11 listopada, nad ranem na jednym z osiedli w Bielsku-Białej. O godzinie 5.28 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Doliny Miętusiej. Ogień pojawił się w lokalu na parterze czteropiętrowego bloku.

W mieszkaniu znajdowały się dwie osoby – małżeństwo. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Rozpoczęła się walka z ogniem i akcja ratowania mieszkańców.

Strażacy wynieśli nieprzytomnego mężczyznę. Zmarł w karetce

Najbardziej dramatyczna sytuacja rozegrała się w mieszkaniu, w którym wybuchł pożar. Strażacy wyprowadzili z lokalu kobietę oraz wynieśli nieprzytomnego mężczyznę, który miał doznać poparzeń.

Poszkodowany natychmiast trafił pod opiekę ratowników medycznych. W ambulansie rozpoczęto reanimację. Jak podaje portal "bielsko-biala.pl" Przez kilkadziesiąt minut trwała walka o życie mężczyzny.

Niestety, mimo wysiłków ratowników nie udało się go uratować. Lekarze stwierdzili zgon mieszkańca w karetce.

Pomocy medycznej wymagała również kobieta, która przebywała w płonącym mieszkaniu. Na razie nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących jej stanu zdrowia.

22 osoby ewakuowane z bloku. Mieszkanie doszczętnie spłonęło

Pożar postawił na nogi mieszkańców wielorodzinnego budynku. Ze względu na zagrożenie służby przeprowadziły ewakuację 22 osób z części bloku objętej działaniami ratowniczymi.

Na miejsce skierowano co najmniej sześć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa patrole policji. Przyjechał również przedstawiciel Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Strażakom udało się opanować pożar, jednak mieszkanie, w którym pojawiły się płomienie, zostało doszczętnie zniszczone.

Pożar wieżowca w Bielsku-Białej:

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Co doprowadziło do tragedii? Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru

Na razie nie wiadomo, co spowodowało wybuch ognia w mieszkaniu na parterze. Okoliczności śmiertelnego pożaru będą wyjaśniane przez odpowiednie służby.

Na miejscu prowadzone są dalsze czynności. Śledczy będą ustalać dokładny przebieg zdarzenia i przyczynę pojawienia się ognia.