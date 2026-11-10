Tragiczny pożar w bloku! W mieszkaniu znaleźli zwłoki kobiety

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2026-11-10 11:21

Dramat w Katowicach. W poniedziałek (9 listopada) wieczorem w jednym z bloków przy ul. Wodospady wybuchł pożar. Kilka osób zostało ewakuowanych, niestety, podczas gaszenia ognia strażacy natrafili na zwłoki kobiety. Ofiara miała 72 lata. Do akcji wkroczył prokurator.

Radiowóz policyjny na sygnale przed blokiem w Katowicach. O tragedii na ulicy Wodospady przeczytasz na SE.
Autor: Komenda Miejska Policji w Katowicach/ Shutterstock
  • W Katowicach doszło do tragicznego pożaru, w wyniku którego zginęła 72-letnia kobieta odnaleziona w płonącym mieszkaniu.
  • Służby ratunkowe i policja interweniowały na ul. Wodospady, a okoliczności zdarzenia bada prokurator wraz z biegłym.
  • Czy za śmiercią seniorki stoi podpalenie, czy nieszczęśliwy wypadek? Poznaj wstępne ustalenia śledczych i dowiedz się więcej.

Poniedziałkowy wieczór zakończył się tragedią w Katowicach. "Wieczorem do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Wodospady. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym policyjne patrole" - głosi komunikat KMP w Katowicach.

Ciało 72-latki w płonącym mieszkaniu

W czasie gdy strażacy walczyli z ogniem, w jednym z mieszkań natrafili na zwłoki 72-letniej kobiety. "Po zakończeniu akcji gaśniczej funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratora i w obecności biegłego z zakresu pożarnictwa, prowadzili na miejscu szczegółowe czynności procesowe" - podają służby.

Doszło do podpalenia?

Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru. Śledczy zbadają, czy doszło do podpalenia, czy wypadku oraz w jakich dokładnie okolicznościach zginęła starsza kobieta.

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