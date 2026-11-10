Tragiczny pożar w bloku! W mieszkaniu znaleźli zwłoki kobiety

W Katowicach doszło do tragicznego pożaru, w wyniku którego zginęła 72-letnia kobieta odnaleziona w płonącym mieszkaniu.

Służby ratunkowe i policja interweniowały na ul. Wodospady, a okoliczności zdarzenia bada prokurator wraz z biegłym.

Czy za śmiercią seniorki stoi podpalenie, czy nieszczęśliwy wypadek? Poznaj wstępne ustalenia śledczych i dowiedz się więcej.

Poniedziałkowy wieczór zakończył się tragedią w Katowicach. "Wieczorem do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Wodospady. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym policyjne patrole" - głosi komunikat KMP w Katowicach.

Ciało 72-latki w płonącym mieszkaniu

W czasie gdy strażacy walczyli z ogniem, w jednym z mieszkań natrafili na zwłoki 72-letniej kobiety. "Po zakończeniu akcji gaśniczej funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratora i w obecności biegłego z zakresu pożarnictwa, prowadzili na miejscu szczegółowe czynności procesowe" - podają służby.

Doszło do podpalenia?

Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru. Śledczy zbadają, czy doszło do podpalenia, czy wypadku oraz w jakich dokładnie okolicznościach zginęła starsza kobieta.