Doniósł na policjanta, który powstrzymał zamachowca z Krakowa. Wymowne reakcje! "Farmazon dla poklasku"

Polak mieszkający w Londynie zawiadomił prokuraturę ws. interwencji policjantów w Krakowie - te doniesienia wywołały niemałe emocje w Polsce. Opinia publiczna w przeważającej części wychwalała bohaterską akcję funkcjonariuszy. Większość jest zgodna - gdyby nie oni, ofiar szaleńca Michała Oksińskiego mogło być znacznie więcej. Dlaczego zatem autor zawiadomienia chce prześwietlenia interwencji policjantów? Twierdzi on, że w momencie oddawania strzałów, 24-latek nie stanowił już zagrożenia i wnosi o sprawdzenie legalności użycia broni palnej.

Więcej na ten temat i o odpowiedzi prokuratury piszemy w tym materiale: Zaskakujące doniesienia po zamachu w Krakowie. Złożono zawiadomienie na policjanta

"Farmazon dla poklasku", "Bez rozumu" - ostre reakcje po zawiadomieniu na policjanta

"Super Express" sprawdził, jak zawiadomienie zostało odebrane w kraju. Fala komentarzy pojawiła się m.in. pod naszym postem w mediach społecznościowych. Już po niespełna dwóch godzinach pojawiło się ponad 350 wpisów. Choć pojawiły się nieliczne, popierające donos, to zdecydowana większość przypomina bohaterską akcję policjantów i nie zgadza się z Polakiem, mieszkającym w Londynie.

- Z wami to coś nie tak, jeszcze trochę i zrobicie z tego przestępcy świętego. Gdybym była na miejscu policjantów też bym strzelała - napisała ostro pani Jadwiga.

- Farmazon dla poklasku i zwrócenia na siebie uwagi - dodał Zyga.

- Ten kto napisał to doniesienie... jest bez rozumu - stwierdziła pani Barbara.

Więcej komentarzy znajdziecie pod wpisem, który zamieszczamy poniżej. Pod nim

Ekspert nie zostawia złudzeń: Służby działały poprawnie

Mimo pojedynczych głosów krytyki, w tym przypadku można mówić o zgodzie w kraju - niemal wszyscy chwalą bohaterską akcję policjantów. Słowa uznania kierowali m.in. politycy, z premierem Donaldem Tuskiem i ministrami na czele. Dziennikarka "Super Expressu" rozmawiała o funkcjonariuszach z Dariuszem Nowakiem, emerytowanym mundurowym i cenionym ekspertem.

- Działania służb były bardzo dobre, zamachowiec, nie ma tu wątpliwości, chciał zabić jak największą ilość osób. Miał kamizelkę, hełm i działał tak, żeby przedłużać to zabijanie - wskazał Nowak.

Podobne zdanie wyraził były antyterrorysta i były zastępca szefa CBŚ prof. Kuba Jałoszyński. Materiał z jego wypowiedziami przypominamy w tym miejscu.

Zobacz galerię: Artur Morański będzie ojcem! Bohaterski policjant spodziewa się dziecka. Ciężarna żona pomaga mu w rehabilitacji

20