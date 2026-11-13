Śpiewała w chórze, uwielbiała spacery po Rynku. Pani Dorota zginęła od kul zamachowca

Śpiewała sopranem na chwałę Bogu, a po obiedzie lubiła spacerować po krakowskim Rynku.

Dorota Baran zginęła z rąk zamachowca w sobotę, 7 listopada.

Była jedną z sześciu ofiar napastnika, który otworzył ogień do ludzi w centrum Krakowa. W czwartek, 12 listopada, 61-latka została pochowana na cmentarzu parafialnym w Zielonkach.

„To za mało, żeby umierać”. Koleżanki z chóru wspominają panią Dorotę

Dorota Baran w chwili śmierci miała 61 lat.

– To za mało, żeby umierać – mówią jej koleżanki z chóru Ave Maria, do którego należała od kilku lat.

Pani Dorota miała piękny, wysoki głos. Pochodziła z podkrakowskich Zielonek, ale całe życie mieszkała w Krakowie, na Kozłówku. Opiekowała się 80-letnią mamą. Była również bardzo zaangażowana w życie swojej parafii.

– Znałyśmy się z naszych zbiórek, na które Dorota regularnie przychodziła od kilku lat. Często opowiadała mi, że lubi po obiedzie pójść na spacer na krakowski Rynek. Domyślałam się, że tak było także w tę nieszczęsną sobotę – mówi w rozmowie z „Super Expressem” koleżanka zmarłej z chóru.

"Mama Doroty podeszła do mnie i powiedziała, że stała się tragedia”

Kobieta przyznaje, że o tragicznej śmierci koleżanki dowiedziała się dopiero w poniedziałek, dwa dni po zamachu. Wiadomość przekazała jej osobiście matka 61-latki.

– Po kościele podeszła do mnie mama Doroty i powiedziała, że stała się tragedia, że jej córka zginęła w tym zamachu. Byłam i do tej pory jestem tym wstrząśnięta – wspomina.

Ostatnie pożegnanie pani Doroty. Ksiądz mówił o prawdzie i sprawiedliwości

Dorota Baran spoczęła w rodzinnym grobie w Zielonkach, miejscowości, z której pochodziła jej mama.

Podczas homilii wygłoszonej na nabożeństwie żałobnym kapłan mówił o milczeniu, miłości i prawdzie. Podkreślił, jak ważne jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności tragicznej śmierci sześciu ofiar zamachu w Krakowie.

Duchowny zwrócił uwagę, że najbliżsi zmarłych mają prawo poznać prawdę o wydarzeniach, które na zawsze odmieniły życie ich rodzin. Podkreślał potrzebę prawdy wolnej od emocji, politycznych sporów i rozmaitych interpretacji.

Tak wygląda grób Pani Doroty: