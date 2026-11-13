Kolejna osoba ranna w zamachu w Krakowie wyszła ze szpitala. Są nowe informacje!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-11-13 17:24

Są kolejne dobre wiadomości po krwawym zamachu na krakowskim Rynku Głównym. Jedna z osób rannych w sobotnim ataku opuściła już szpital. To kolejny poszkodowany, którego stan pozwolił na zakończenie hospitalizacji. Nadal pod opieką lekarzy pozostaje jednak 10 osób.

Kolejna osoba ranna w sobotnim zamachu w Krakowie została wypisana ze szpitala. Informację przekazał w piątek wieczorem, 13 listopada, Polskiej Agencji Prasowej rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski.

Pacjentka była leczona w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Jej wypis oznacza, że liczba osób hospitalizowanych po krwawym ataku ponownie się zmniejszyła. Obecnie w pięciu krakowskich szpitalach przebywa jeszcze 10 poszkodowanych.

W piątek rano wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar informował, że stan rannych systematycznie się poprawia. Lekarze nadal walczą o zdrowie osób, które ucierpiały podczas dramatycznych wydarzeń na Rynku Głównym.

Kraków
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Krwawy zamach na krakowskim Rynku. Sześć osób nie żyje

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, na krakowskim Rynku Głównym. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych było również dwóch policjantów.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się także w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tego samego dnia policjanci znaleźli w mieszkaniu należącym do napastnika ciała jego ojca, matki i siostry. Wszyscy mieli obrażenia postrzałowe.

Sprawca krwawego ataku zmarł w szpitalu w poniedziałek (9 listopada).

Kraków - dwa dni po zamachu.
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