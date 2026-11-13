Robert złożył zawiadomienie na bohaterskiego policjanta z Krakowa. Eksperci oceniają akcję służb

Spis treści Dariusz Nowak i Piotr Kosmaty oceniają interwencję policji wobec Michała Oksińskiego

Choć brzmi to wręcz nieprawdopodobnie, taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. Przebywający na stałe w Londynie obywatel Polski zdecydował się złożyć zawiadomienie do prokuratury dotyczące działań krakowskich policjantów. Sprawa uderza w funkcjonariuszy uznawanych za bohaterów po tym, jak obezwładnili 24-letniego Michała Oksińskiego, który wcześniej zamordował swoją rodzinę w Ostrowie Świętokrzyskim, a następnie przeprowadził wstrząsający atak na Rynku Głównym.

Jakie intencje przyświecają autorowi tego pisma? Mężczyzna domaga się szczegółowego zbadania legalności użycia broni palnej przez mundurowych i przekonuje, że w chwili oddawania strzałów 24-letni napastnik nie stanowił już dla nikogo zagrożenia.

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Dariusz Nowak i Piotr Kosmaty oceniają interwencję policji wobec Michała Oksińskiego

Dziennikarze „Super Expressu” poprosili o ocenę tej policyjnej akcji między innymi Dariusza Nowaka, cenionego eksperta, który w przeszłości pracował jako funkcjonariusz oraz rzecznik Komendy Głównej Policji. „Działania służb były bardzo dobre, zamachowiec, nie ma tu wątpliwości, chciał zabić jak największą ilość osób. Miał kamizelkę, hełm i działał tak, żeby przedłużać to zabijanie” - podkreślił Nowak w rozmowie z gazetą, nie pozostawiając żadnych wątpliwości co do słuszności postawy mundurowych.

Do dyskusji za pośrednictwem mediów społecznościowych włączył się również Piotr Kosmaty. To szanowany krakowski prokurator, którego uhonorowano Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

„Wobec pojawiających się pytań dotyczących zachowania policjantów, którzy powstrzymali uzbrojonego terrorystę w Krakowie uważam, że oddanie strzałów do napastnika leżącego na ziemi było całkowicie UZASADNIONE I ZGODNE z obowiązującym prawem” - napisał prokurator Piotr Kosmaty we wpisie opublikowanym w sieci.

„Zgodnie z art. 45 pkt 1 lit. a ustawy o środkach przymusu bezpośredniego broni palnej można użyć, gdy istnieje konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie policjanta lub innej osoby oraz przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. Nie ma znaczenia czy napastnik leży na ziemi. Jeżeli broń pozostawała w zasięgu sprawcy była realna możliwość jej użycia, a zatem istniało bezpośrednie zagrożenie dla życia innych osób, w tym policjantów” - dodał w swoim internetowym komentarzu Piotr Kosmaty.

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