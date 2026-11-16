Nie będzie pogrzebu Michała Oksińskiego. Ostre stanowisko prezydenta. Zdradził, co chcą zrobić z ciałem zamachowca

- Jeżeli nikt się nie zgłosi, to zwłoki zostaną pochowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu - powiedział „Super Expressowi" Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Potwierdził to nam prok. Eryk Stasielak, szef Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. - Nie będziemy informować o dacie i miejscu pochówku zamachowca. Istnieją procedury pozwalające na zorganizowanie pogrzebu w przypadku gdy nikt z kręgu rodzinnego nie zgłosi się do organizacji pogrzebu - dodał.

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Kraków powinien - zgodnie z prawem - zorganizować i pokryć koszty tzw. pochówku socjalnego o skromnym charakterze na cmentarzu komunalnym - w tym mieście są one przeprowadzane w odległych od centrum miasta Podgórkach Tynieckich.

Tymczasem prezydent Krakowa oświadczył, że zrobi wszystko, żeby miasto nie organizowało pogrzebu Oksińskiego, tylko przekazało jego ciało na cele medyczne naukowe. Będzie wnioskował - mówił - do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby dowiedzieć się, czy skorzysta ono z takiej propozycji. Aby do tego doszło, uczelnia najpierw musi wyrazić na to zgodę - dodał.

Zwróciliśmy się do uczelni o komentarz. - Żaden wniosek do nas nie jeszcze nie wpłynął i dlatego nie będzie dywagować w tak delikatnej sprawie - przekazał nam Adam Koprowski, szef Centrum Prasowego UJ.

Tragedia w Krakowie. Sześć osób zginęło w strzelaninie na Rynku Głównym

Przypomnijmy, do dramatu doszło 7 listopada w centrum Krakowa. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie otworzył ogień do przypadkowych ludzi. W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych było również dwóch policjantów.

To jednak nie był koniec makabrycznych odkryć. Tego samego dnia policjanci udali się do mieszkania 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na miejscu znaleźli ciała jego ojca, matki i siostry. Wszyscy mieli obrażenia postrzałowe. Sam sprawca krwawego ataku zmarł w szpitalu 9 listopada.

Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

Pogrzeb Eweliny zamordowanej w zamachu na Rynku w Krakowie