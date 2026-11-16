Nie będzie pogrzebu Michała Oksińskiego. Ostre stanowisko prezydenta. Zdradził, co chcą zrobić z ciałem zamachowca

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-11-16 15:12

Swoim zamachem terrorystycznym w sercu  Krakowa pozbawił życia 6 osób, a 15 ciężko ranił. Krwawy morderca, który zabił wcześniej rodziców i siostrę, zmarł kilka dni po strzelaninie z policjantami. Do wczoraj nikt uprawniony, czyli najbliższa rodzina (dziadkowie, wujkowie, ciotki, bratankowie, siostrzeńcy, kuzynostwo) nie odebrał ciała 24-letniego Michała Oksińskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego. W takim przypadku obowiązek jego pochówku ma gmina, w której nastąpił zgon. Tymczasem prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział w niedzielę, 15 listopada, że nie będzie organizował pogrzebu mordercy i chce oddać jego ciało na cele naukowe.

- Jeżeli nikt się nie zgłosi, to zwłoki zostaną pochowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu - powiedział „Super Expressowi" Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Potwierdził to nam prok. Eryk Stasielak, szef Małopolskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. - Nie będziemy informować o dacie i miejscu pochówku zamachowca. Istnieją procedury pozwalające na zorganizowanie pogrzebu w przypadku gdy nikt z kręgu rodzinnego nie zgłosi się do organizacji pogrzebu - dodał.

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Kraków powinien - zgodnie z prawem - zorganizować i pokryć koszty tzw. pochówku socjalnego o skromnym charakterze na cmentarzu komunalnym - w tym mieście są one przeprowadzane w odległych od centrum miasta Podgórkach Tynieckich. 

Tymczasem prezydent Krakowa oświadczył, że zrobi wszystko, żeby miasto nie organizowało pogrzebu Oksińskiego, tylko przekazało jego ciało na cele medyczne naukowe. Będzie wnioskował - mówił -  do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby dowiedzieć się, czy skorzysta ono z takiej propozycji. Aby do tego doszło, uczelnia najpierw musi wyrazić na to zgodę - dodał. 

Zwróciliśmy się do uczelni o komentarz. - Żaden wniosek do nas nie jeszcze nie wpłynął i dlatego nie będzie dywagować w tak delikatnej sprawie - przekazał nam Adam Koprowski, szef Centrum Prasowego UJ. 

Tragedia w Krakowie. Sześć osób zginęło w strzelaninie na Rynku Głównym

Przypomnijmy, do dramatu doszło 7 listopada w centrum Krakowa. 24-letni Michał Oksiński wjechał samochodem na Rynek Główny, a następnie otworzył ogień do przypadkowych ludzi. W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych było również dwóch policjantów.

To jednak nie był koniec makabrycznych odkryć. Tego samego dnia policjanci udali się do mieszkania 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na miejscu znaleźli ciała jego ojca, matki i siostry. Wszyscy mieli obrażenia postrzałowe. Sam sprawca krwawego ataku zmarł w szpitalu 9 listopada.

Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.

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