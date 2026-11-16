Zamach w Krakowie. Władze miasta uruchomiły oficjalną zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych

W reakcji na dramatyczne wydarzenia z 7 listopada 2026 roku władze Krakowa zorganizowały oficjalną zbiórkę darowizn .

. Zgromadzone fundusze wesprą lokalne szpitale, pomogą w rehabilitacji poszkodowanych osób oraz zasilą służby dbające o bezpieczeństwo.

dbające o bezpieczeństwo. Pieniądze można przesyłać w złotych, euro oraz dolarach amerykańskich na podane konta, wpisując w tytule przelewu „Darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w związku z tragedią z 7.11.2026”.

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Utworzenie specjalnych kont bankowych wynika bezpośrednio z wielkiego poruszenia wśród społeczeństwa. Urzędnicy z krakowskiego magistratu przekazali, że mnóstwo osób prywatnych i rozmaitych instytucji zgłaszało gotowość do szybkiego wsparcia finansowego. Tragiczne wydarzenia wywołały ogromną falę solidarności po dramacie w Krakowie, a zebrane środki pozwolą na leczenie poszkodowanych oraz pomogą jednostkom, które od samego początku ratowały ludzkie życie.

Samorządowcy dokładnie wskazali, na co spożytkują uzyskane z wpłat fundusze. Priorytetem jest bezpośrednie wsparcie finansowe dla krakowskich szpitali, do których trafili ranni, a także opłacenie długiej i kosztownej rehabilitacji poszkodowanych w ataku. Oprócz tego pewna pula pieniędzy trafi do służb mundurowych oraz ratunkowych, które codziennie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy Małopolski.

Zbiórka po tragedii w Krakowie. Oficjalne numery kont bankowych

Władze samorządowe maksymalnie uprościły procedurę wpłat, ułatwiając przelewy również osobom mieszkającym za granicą. Dlatego właśnie darczyńcy mogą przesyłać środki w trzech walutach, czyli w polskich złotych (PLN), w euro (EUR) i w dolarach amerykańskich (USD).

Właściwe zaksięgowanie wpłat i przekazanie ich na założone cele wymaga jednak odpowiedniego opisania transakcji. Przedstawiciele magistratu proszą, aby w tytule przelewu zamieścić dokładną formułę „Darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w związku z tragedią z 7.11.2026”.

Poniżej prezentujemy oficjalne numery kont bankowych przeznaczonych do wpłat wsparcia finansowego.

Wpłaty w złotych (PLN) należy kierować na numer rachunku 86 1020 2313 0000 3102 1217 9166.

Przelewy w walucie euro (EUR) przyjmowane są na konto o numerze 88 1020 2313 0000 3702 1217 9224.

Środki w dolarach amerykańskich (USD) można wpłacać na rachunek bankowy 98 1020 2313 0000 3302 1217 9240.

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