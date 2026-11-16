Zamach w Krakowie. Władze miasta uruchomiły oficjalną zbiórkę pieniędzy dla poszkodowanych

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-11-16 14:49

Po tragicznym w skutkach zamachu w Krakowie lokalny samorząd zorganizował własną zbiórkę funduszy. Chętni mogą już wpłacać darowizny na trzy specjalne rachunki bankowe. Wyjaśniamy, na jakie dokładnie cele trafią zebrane pieniądze oraz jak poprawnie zatytułować przelew, aby wsparcie dotarło do osób najbardziej potrzebujących.

  • W reakcji na dramatyczne wydarzenia z 7 listopada 2026 roku władze Krakowa zorganizowały oficjalną zbiórkę darowizn.
  • Zgromadzone fundusze wesprą lokalne szpitale, pomogą w rehabilitacji poszkodowanych osób oraz zasilą służby dbające o bezpieczeństwo.
  • Pieniądze można przesyłać w złotych, euro oraz dolarach amerykańskich na podane konta, wpisując w tytule przelewu „Darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w związku z tragedią z 7.11.2026”.

Zamach w Krakowie. Miejski magistrat organizuje zbiórkę dla ofiar tragedii

Utworzenie specjalnych kont bankowych wynika bezpośrednio z wielkiego poruszenia wśród społeczeństwa. Urzędnicy z krakowskiego magistratu przekazali, że mnóstwo osób prywatnych i rozmaitych instytucji zgłaszało gotowość do szybkiego wsparcia finansowego. Tragiczne wydarzenia wywołały ogromną falę solidarności po dramacie w Krakowie, a zebrane środki pozwolą na leczenie poszkodowanych oraz pomogą jednostkom, które od samego początku ratowały ludzkie życie.

Samorządowcy dokładnie wskazali, na co spożytkują uzyskane z wpłat fundusze. Priorytetem jest bezpośrednie wsparcie finansowe dla krakowskich szpitali, do których trafili ranni, a także opłacenie długiej i kosztownej rehabilitacji poszkodowanych w ataku. Oprócz tego pewna pula pieniędzy trafi do służb mundurowych oraz ratunkowych, które codziennie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców stolicy Małopolski.

Zbiórka po tragedii w Krakowie. Oficjalne numery kont bankowych

Władze samorządowe maksymalnie uprościły procedurę wpłat, ułatwiając przelewy również osobom mieszkającym za granicą. Dlatego właśnie darczyńcy mogą przesyłać środki w trzech walutach, czyli w polskich złotych (PLN), w euro (EUR) i w dolarach amerykańskich (USD).

Właściwe zaksięgowanie wpłat i przekazanie ich na założone cele wymaga jednak odpowiedniego opisania transakcji. Przedstawiciele magistratu proszą, aby w tytule przelewu zamieścić dokładną formułę „Darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Kraków w związku z tragedią z 7.11.2026”.

Poniżej prezentujemy oficjalne numery kont bankowych przeznaczonych do wpłat wsparcia finansowego.

Wpłaty w złotych (PLN) należy kierować na numer rachunku 86 1020 2313 0000 3102 1217 9166.

Przelewy w walucie euro (EUR) przyjmowane są na konto o numerze 88 1020 2313 0000 3702 1217 9224.

Środki w dolarach amerykańskich (USD) można wpłacać na rachunek bankowy 98 1020 2313 0000 3302 1217 9240.

Pogrzeby ofiar zamachowca w Krakowie

Pogrzeby ofiar zamachowca w Krakowie. Morze łez nad grobami Eweliny, Izabeli, Doroty i Roberta
Galeria zdjęć 23
Zniszczone ogródki po strzelaninie w Krakowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZBIÓRKA
STRZELANINA KRAKÓW
ZAMACH

ROLKI