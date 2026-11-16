Policja w Krakowie reaguje na zarzuty o brak zapewnienia bezpieczeństwa. Służby podają konkretne liczby

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-11-16 10:40

Niektóre media zasugerowały, że w dniu tragicznego zamachu Kraków pozostał bez odpowiedniego zabezpieczenia. Małopolska policja wydała w tej sprawie oficjalne oświadczenie. Mundurowi przedstawili rzeczywisty obraz sytuacji oraz dokładną liczbę funkcjonariuszy, którzy strzegli wówczas bezpieczeństwa mieszkańców.

Radiowóz policyjny z włączonymi kogutami nocą. O bezpieczeństwie w Krakowie przeczytasz na SE.
Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • Małopolscy mundurowi zdementowali doniesienia niektórych mediów i wyjaśnili, że wsparcie wysłane do Warszawy liczyło 141 funkcjonariuszy z krakowskiego Oddziału Prewencji Policji (OPP), a nie z tamtejszej Komendy Miejskiej.
  • Równocześnie o porządek w samym Krakowie dbało 128 policjantów prewencji z Komendy Miejskiej, których wspierali dodatkowi funkcjonariusze pionu operacyjnego.
  • Służby zaznaczają, że do stolicy nie oddelegowano ani jednego reprezentanta Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie komentuje doniesienia o braku funkcjonariuszy

Temat domniemanego osłabienia krakowskich sił policyjnych na rzecz Warszawy wywołał falę spekulacji. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wydała w tej sprawie specjalny komunikat. Przedstawiciele zespołu prasowego wyraźnie zaznaczają, że manipulowanie wyrwanymi z kontekstu danymi liczbowymi dezinformuje społeczeństwo i bezpodstawnie wywołuje niepokój wśród lokalnej społeczności.

W oficjalnym stanowisku małopolscy funkcjonariusze potwierdzają, że do działań w stolicy skierowano 141 mundurowych należących do Oddziału Prewencji Policji (OPP) w Krakowie. Jednostka ta liczy jednak łącznie ponad 500 etatów, a specyfika jej pracy polega właśnie na gotowości do wspierania akcji na obszarze całego województwa oraz kraju. Najważniejszy z punktu widzenia lokalnej ochrony jest fakt, że żaden funkcjonariusz z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie nie wyjechał do Warszawy.

Komenda Miejska Policji w Krakowie wyjaśnia podział zadań i strukturę służb

W celu dokładnego zobrazowania systemu ochrony miasta, mundurowi zwracają uwagę na kluczowe różnice w kompetencjach poszczególnych jednostek. Zwykła służba prewencyjna oraz zmobilizowane oddziały prewencji stanowią dwa całkowicie niezależne od siebie piony organizacyjne, które wykonują zupełnie inne obowiązki związane z utrzymaniem ładu publicznego.

Podczas gdy oddelegowana grupa z OPP pełniła służbę w Warszawie, na krakowskich ulicach pracowało 128 funkcjonariuszy prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Siły te składały się z policjantów ogniw patrolowych, dzielnicowych, wywiadowców oraz mundurowych z wydziału ruchu drogowego. Co więcej, ten stan osobowy był na bieżąco wzmacniany przez nieumundurowanych kryminalnych oraz operacyjnych, którzy na co dzień służą zarówno w krakowskiej komendzie miejskiej, jak i wojewódzkiej.

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