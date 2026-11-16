W krakowskiej bazylice mariackiej zaplanowano mszę świętą za Michała Oksińskiego, sprawcę zamachu, w którym zginęło sześć osób, oraz za jego zmarłą rodzinę.

Informacja o nabożeństwie, które ma się odbyć w poniedziałek 16 listopada o godzinie 10:30, wywołała oburzenie i dyskusję w mediach społecznościowych.

Administrator parafii, ks. Mariusz Słonina, wyjaśnił, że msza jest prywatną inicjatywą jednego z księży, a modlitwa nie oznacza usprawiedliwienia zbrodni ani pomniejszenia cierpienia ofiar.

Kontrowersyjna msza za Michała Oksińskiego w Krakowie. W sieci zawrzało

Sprawę nagłośnił były krakowski radny Łukasz Wantuch, który opublikował w sieci zdjęcie oficjalnego ogłoszenia parafialnego. Jak wynikało z zamieszczonej przy bazylice kartki, msza za Michała Oksińskiego oraz zmarłych członków jego rodziny została zaplanowana na poniedziałek, 16 listopada, na godzinę 10:30.

Publikacja wywołała ostrą dyskusję. Niektórzy komentujący nie kryli oburzenia faktem, że ma odbyć się nabożeństwo za człowieka odpowiedzialnego za śmierć sześciu niewinnych osób. Pojawiły się jednak również głosy przypominające o chrześcijańskiej powinności modlitwy za każdego zmarłego, niezależnie od jego czynów na ziemi.

Administrator parafii wyjaśnia. Wiadomo, kto zamówił nabożeństwo

Stanowisko w tej sprawie zajął administrator parafii mariackiej, ks. Mariusz Słonina. Duchowny w wydanym komunikacie wyjaśnił, czyją inicjatywą jest msza święta zamówiona w intencji zamachowca. Nabożeństwo zamówił jeden z duchownych.

– Msza święta w intencji sprawcy zamachu oraz zmarłych członków jego rodziny jest prywatną inicjatywą jednego z księży, a nie parafii mariackiej – poinformował ks. Mariusz Słonina.

Przedstawiciele bazyliki nie zdecydowali się jednak na ujawnienie tożsamości oraz nazwiska duchownego, który wyszedł z taką inicjatywą. Administrator odniósł się również bezpośrednio do zarzutów opinii publicznej, według których odprawienie takiego nabożeństwa mogłoby zostać odebrane jako próba rozgrzeszenia lub wręcz usprawiedliwienia sprawcy potwornej zbrodni. Ks. Słonina stanowczo zaprzecza takiej interpretacji.

– Modlitwa za zmarłych jest wyrazem chrześcijańskiej wiary w Boże Miłosierdzie. W żaden sposób nie oznacza usprawiedliwienia zbrodni, pomniejszenia odpowiedzialności jej sprawcy ani umniejszania cierpienia osób pokrzywdzonych – podkreślił w oświadczeniu ks. Słonina, wyrażając jednocześnie głębokie współczucie dla rodzin wszystkich ofiar oraz solidarność z rannymi w tym tragicznym zdarzeniu.

Pogrzeby ofiar zamachowca w Krakowie

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