Bohater z Krakowa odwiedził uczniów liceum. To on z kulami w rękach ruszył ratować policjanta

Bohater odnaleziony. To przyjaciel szkoły

Po dramatycznych wydarzeniach w Krakowie internauci przez kilka dni próbowali ustalić tożsamość mężczyzny, który mimo własnej niepełnosprawności rzucił się na ratunek postrzelonemu policjantowi. Tajemnica została rozwiązana. Bohaterem okazał się Patryk, Amerykanin, który od dawna jest związany z Krakowem jako wolontariusz. Informację tę podało XXVIII Liceum Ogólnokształcące, z którym mężczyzna regularnie współpracuje.

Jak czytamy w poście opublikowanym przez szkołę:

Gościliśmy w naszej szkole Patryka – Amerykanina, którego po sobotnich wydarzeniach przez kilka dni próbowali odnaleźć internauci. To właśnie on, sam poruszając się o kulach, ruszył na pomoc rannemu policjantowi. Mimo własnych trudności i grożącego niebezpieczeństwa wykazał się niezwykłą odwagą i poświęceniem.

Placówka podkreśla, że Patryk nie jest dla nich postacią anonimową. Wręcz przeciwnie, jest cenionym przyjacielem szkolnej społeczności, który bezinteresownie dzieli się swoim czasem i energią z młodzieżą.

Dla naszej społeczności Patryk od dawna jest kimś bliskim. Regularnie odwiedza szkołę i rozmawia z młodzieżą po angielsku, dzieląc się swoim czasem, życzliwością i energią. W okresie bożonarodzeniowym prowadzi również po angielsku naszą aukcję charytatywną, pomagając nam wspierać innych. Nie oczekuje zapłaty ani podziękowań. Jest skromnym człowiekiem o wielkim sercu, który swoją postawą daje młodzieży piękny przykład bezinteresowności. W sobotę pokazał, jak wiele znaczą odwaga, wrażliwość i gotowość do działania, gdy drugi człowiek potrzebuje pomocy. Patryku, cieszymy się, że jesteś przyjacielem naszej szkoły. Brawa dla Bohatera.

"Wzór dla młodzieży i anioł na skrzydłach"

Postawa Patryka spotkała się z ogromnym podziwem internautów. Pod wpisem liceum pojawiło się mnóstwo komentarzy chwalących jego odwagę i skromność. Wielu podkreślało, że jest on idealnym wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia.

"Właśnie takich ludzi potrzeba młodym ludziom. Osób, które pokazują, że dobro ma sens i że nie trzeba oczekiwać niczego w zamian. Osób gotowych do pomocy. Ale też osób świadomych tego, co należy robić w sytuacji zagrożenia" - pisze jedna z komentujących.

Inni wprost nazywają go wzorem i aniołem:

"I to jest wzór dla młodzieży" "Bez wahania ruszył pomóc drugiemu człowiekowi - to anioł na skrzydłach, cudownie że taki człowiek uczy młodzież. Dbajcie i doceniajcie droga młodzież tego anioła" - czytamy w kolejnych komentarzach.

Dramatyczne chwile w Krakowie. Tak wyglądała jego bohaterska akcja

Przypomnijmy, że 70-letni Patryk znalazł się w samym środku strzelaniny, czekając na tramwaj i podpierając się kulami. Kiedy zobaczył rannych funkcjonariuszy, nie myślał o własnym bezpieczeństwie. Porzucił kule i ruszył w ich stronę, by tamować krwawienie jednego z policjantów. Mimo chaosu i braku profesjonalnego sprzętu, jego szybka reakcja mogła uratować życie 24-letniego Jakuba Kulika.

Jak sam opowiadał w rozmowie z „Gościem Niedzielnym”:

„Zobaczyłem, że krew wypływa z górnej części klatki piersiowej, więc instynktownie zacząłem ją tamować”.

Do zatamowania krwotoku użył własnych rąk oraz szalika, który podała mu jedna z kobiet na miejscu zdarzenia. Chwilę później rannymi zajęli się medycy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie

Do ataku doszło 7 listopada na krakowskim Rynku Głównym. Jak informowały służby, 24-letni napastnik wjechał samochodem na płytę rynku, po czym otworzył ogień z broni automatycznej. W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a szesnaście zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Sprawca zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.