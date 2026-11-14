Potężny pożar pod Krakowem! Na miejscu kilkadziesiąt zastępów straży

Poważne zdarzenie w Giebułtowie w powiecie krakowskim. Przy ulicy Świętego Idziego pojawił się ogień, który objął znaczną część budynku. W gaszenie pożaru zaangażowano strażaków z wielu miejscowości. Służby ostrzegają przed zbliżaniem się do miejsca akcji.

Do dużego pożaru doszło w Giebułtowie pod Krakowem. Ogień pojawił się w budynku przy ulicy Świętego Idziego. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, które prowadzą działania mające na celu opanowanie sytuacji. Z przekazywanych informacji wynika, że płomienie objęły znaczną część konstrukcji obiektu.

Pożar w Giebułtowie. Strażacy z kilku gmin ruszyli do akcji

O skali zdarzenia poinformował profil Patrol998-Małopolska. Jak przekazano w mediach społecznościowych, pożar wybuchł w budynku gospodarczym, a do działań skierowano jednostki ochrony przeciwpożarowej z kilku gmin.

„W miejscowości trwa pożar budynku gospodarczego na ulicy Świętego Idziego.Ogniem objęta jest znaczna część konstrukcji a na miejscu działają liczne siły i środki z kilku gmin" - poinformował Patrol998-Małopolska.

Jak poinformował profil Patrol998-Małopolska, w działaniach uczestniczą strażacy z wielu miejscowości. Na miejscu pracują m.in. druhowie z OSP Giebułtów, OSP Modlnica, OSP Zielonki, OSP Zabierzów, OSP Michałowice, a także zastępy z krakowskich jednostek JRG 3 i JRG 5.

Strażacy muszą zadbać o ciągłość dostaw wody

O przebiegu działań w rejonie pożaru informuje również profil Kraków 112 – Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie. Z opublikowanego komunikatu wynika, że jednym z istotnych elementów akcji jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody wykorzystywanej do gaszenia płomieni.

„W rejonie pożaru w miejscowości Giebułtów siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej przemieszczają się pomiędzy punktami czerpania wody, zapewniając ciągłość działań gaśniczych.Przed strażakami biorącymi udział w akcji, a także mieszkańcami, długa i ciężka noc.Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności! Prosimy o nieutrudnianie przejazdu pojazdom ratowniczym, zachowanie bezpiecznej odległości od miejsca zdarzenia oraz stosowanie się do poleceń służb.” - czytamy we wpisie Kraków 112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie na Facebooku.

Służby apelują do mieszkańców

W związku z prowadzonymi działaniami mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność. Strażacy i osoby zaangażowane w akcję potrzebują swobodnego dostępu do miejsca zdarzenia, dlatego nie należy blokować dróg dojazdowych ani zbliżać się do rejonu pożaru.

Ważne jest również stosowanie się do poleceń wydawanych przez służby ratunkowe. Jak podkreślają lokalne profile informacyjne, przed uczestnikami akcji może być jeszcze wiele godzin intensywnej pracy.