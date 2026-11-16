Śmiertelny wypadek na Gerlachu. Nie żyje 25-latek z Częstochowy

W niedzielny poranek, 15 listopada, ze słowackich Tatr Wysokich napłynęły bardzo smutne informacje. W okolicach najwyższego tatrzańskiego szczytu, jakim jest Gerlach, rozegrał się dramat. Młody polski turysta spadł ze znacznej wysokości i doznał obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci.

Serwis klobucka.pl przekazał, że zmarły to 25-letni mężczyzna mieszkający w Częstochowie.

Wypadek wydarzył się na wysokości mniej więcej 2250 metrów nad poziomem morza, na zachodnich stokach Gerlacha w rejonie Batyżowieckiej Próby. Jest to wyjątkowo trudny odcinek nieoznakowanego szlaku wysokogórskiego, którym wchodzi się na najwyższy szczyt w Tatrach.

Sama Batyżowiecka Próba stanowi liczący około sześciu metrów próg skalny, a jego przejście wymaga sporej wprawy i dużych umiejętności. Według ustaleń słowackich służb ratunkowych, 25-letni Polak runął w tamtym miejscu z około 100 metrów, co skutkowało skrajnie ciężkimi obrażeniami ciała.

Akcja ratunkowa na Gerlachu. Turyści i ratownicy HZS walczyli o życie Polaka

Słowackie Pogotowie Górskie Horská záchranná služba (HZS) odebrało zawiadomienie o tym zdarzeniu wcześnie rano. Służby błyskawicznie zorganizowały wyprawę ratunkową i wysłały na pomoc śmigłowiec lotniczego pogotowia z Popradu.

Załoga maszyny zabrała na pokład dwóch ratowników górskich ze Starego Smokowca, po czym przetransportowała ich bezpośrednio w miejsce wypadku.

Jeszcze przed przybyciem profesjonalnej pomocy, walkę o uratowanie 25-latka podjęli inni obecni na szlaku turyści. Osoby, które przypadkowo widziały całe zdarzenie na górskim stoku, natychmiast ruszyły z pomocą. Świadkowie zaczęli prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, starając się przywrócić poszkodowanemu Polakowi czynności życiowe.

Gdy na miejsce dotarli górscy ratownicy, przejęli oni poszkodowanego i prowadzili zaawansowane czynności reanimacyjne. W kolejnym etapie do działań ratunkowych włączył się również lekarz z lotniczego pogotowia.

Mimo ogromnego zaangażowania wszystkich osób, życia młodego mężczyzny nie zdołano ocalić i lekarz stwierdził zgon 25-latka. Ratownicy ze Słowacji złożyli kondolencje bliskim oraz rodzinie zmarłego turysty.

Trudne warunki w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów

Wypadek wydarzył się w czasie, kiedy w wyższych partiach Tatr panuje bardzo niebezpieczna aura. Przez strome stoki, zalegający śnieg oraz mocno oblodzone skały zaledwie jeden fałszywy ruch może doprowadzić do tragedii.

Przed zagrożeniami czyhającymi podczas górskich wycieczek od dawna przestrzega Tatrzański Park Narodowy. Ostatnie opady sprawiły, że sporo tras jest nieprzetartych, a świeży puch śnieżny maskuje bardzo śliskie podłoże.

Ratownicy zwracają się z apelem, aby turyści nieposiadający odpowiedniej wprawy odpuścili wyjścia w wyższe rejony gór. Wędrowanie w obecnych realiach wymaga dużych umiejętności oraz posiadania sprzętu zimowego, takiego jak kask, czekan oraz raki. Z kolei w miejscach zagrożonych zejściem lawin konieczne jest zabranie lawinowego ABC, w skład którego wchodzą łopata, sonda i detektor.

Trudności występują również w niższych partiach gór. Zalegająca warstwa śniegu oraz mocno oblodzone szlaki znacznie utrudniają marsz nawet na tych trasach, które z pozoru wydają się łatwe.