Antoni O. uciekał przed policją, nawet nie miał prawa jazdy. 17-letnia Wiktoria zginęła. Kilkanaście dni próbowali utrzymać ją przy życiu

Po niemal roku od wypadku Prokuratura Rejonowa Częstochowa Północ zakończyła śledztwo w tej sprawie. Antoni O., który wówczas miał 18 lat, został oskarżony przez śledczych.

- Akt oskarżenia przeciw młodemu mężczyźnie dotyczy spowodowania śmiertelnego wypadku, w którym śmierć poniosła 17-letni dziewczyna. Za czyn zarzucany Antoniemu O. grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności - informuje prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, która nadzorowała postępowanie.

Straszny wypadek. Antoni O. uciekał przed policją

Tragedia miała miejsce w sobotni wieczór, 30 grudnia 2025 r. Ulicami Częstochowy jechał Volkswagenem Passatem Antoni O., a razem z nim w aucie były trzy znajome, wśród nich Wiktoria (+17 l.). Jechali ul. Warszawską. Gdy Passat zjeżdżał z ronda, Antoni O., nie zasygnalizował tego manewru kierunkowskazem. Patrol policji ruszył za autem w pościg. Jednak mimo wezwań do zatrzymania się, Antoni O. wyłączył światła drogowe i zaczął uciekać drogówce! Ucieczka zakończyła się na ul. Lourdyjskiej. Tam na ostrym zakręcie 18-latek stracił panowanie nad samochodem. Volkswagen wypadł z drogi i uderzył w rurociąg ciepłowniczy. Skutki były straszne. Cała część górna auta, potocznie zwana "budą", była sprasowana do poziomu okien.

Wszyscy znajdujący się w samochodzie ponieśli obrażenia. Jednakże w najpoważniejszym stanie była 17-letnia Wiktoria. Nastolatka trafiła do szpitala. Lekarze przez kilkanaście dni próbowali utrzymać ja przy życiu. Niestety, 14 stycznia br. Wiktoria zmarła w szpitalu.

Antoni O. nie miał prawa jazdy

Antoni O. został po wypadku zatrzymany. Szybko wyszło na jaw, dlaczego uciekał policji - po prostu nie miał prawa jazdy. Nastolatek po usłyszeniu zarzutów został zwolniony do domu i w nadchodzącym procesie będzie odpowiadać z wolnej stopy.

- W toku śledztwa Antoni O. przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które są zgodne z ustaleniami śledztwa. Biegły z zakresu oceny stanu technicznego auta orzekł, że stan techniczny samochodu nie miał wpływu na zaistnienie wypadku. Inny biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków uznał, że Antoni O. naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadząc bez należytej ostrożności, z nadmierną prędkością i z wyłączonymi światłami - mówi Tomasz Ozimek.

Akt oskarżenia został skierowany do sądu, który w ciągu kilku tygodniu powinien wyznaczyć datę rozpoczęcia procesu.

Wiktoria została pochowana na cmentarzu w podczęstochowskich Rędzinach.